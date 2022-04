María Antonia Ferrer está a punto de ser desahuciada por la falta de ayudas del Govern de Armengol para pagar el alquiler de un piso porque la propietaria del que hasta ahora ocupaba, «lo ha vendido y no tengo donde ir» apunta angustiada esta vecina de Palma. Maria Antonia ha acudido a las instalaciones del Casal de Can Alonso, en la capital balear, a solicitar auxilio -y una salida lo más rápido posible a su desesperada situación- a la Plataforma Antidesahucios.

«Mi hija tiene 19 años, tiene un bebé de cuatro meses y evidentemente el salario que yo cobro no nos da para un alquiler de 600 o 700 euros mensuales. He acudido a Servicios Sociales, tengo la ayuda alimentaria, la de transporte, pero en cuanto a la vivienda no me dan ninguna solución», afirma preocupada.

Sólo gracias a este colectivo, al que conoció de forma casual, «estamos en proceso de tener una vivienda aquí», en el barrio palmesano conocido como Corea, uno de los más degradados de la capital balear, una de las tres ciudades de España con el precio de la vivienda más caro por las restricciones urbanísticas impulsadas por el Ejecutivo balear.

Ayudas por parte del Govern está recibiendo sólo la de la asistenta social para alimentación y transporte, pero «económica ninguna» para poder costearse un alquiler, al igual que les sucede a los más de 10.000 solicitantes de estas subvenciones que esperan desde hace cuatro meses poder percibir unas ayudas para el pago de casi la mitad de la renta de alquiler.

La situación de Ferrer es más que comprometida si tenemos en cuenta que en Palma el alquiler de un piso no baja de 700 euros, el sueldo que ella ingresa, «mi marido ha empezado a cobrar una ayuda a través del SEPE, y ha empezado un curso y cada cada semana son 50 euros que le dan. Y bueno, vamos tirando de eso. Mi hija ahora también ha empezado un curso que también, se supone, que le van a dar una pequeña cantidad de dinero».