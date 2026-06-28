Tres colombianos detenidos tras pelearse en un local del Paseo Marítimo de Palma y reventar la puerta para volver a entrar

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres colombianos, como presuntos autores de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y otro de daños, tras protagonizar un violento incidente en un establecimiento de ocio del Paseo Marítimo durante la madrugada de este domingo. Los tres implicados llevaban una cogorza monumental y su comportamiento era muy agresivo.

Según la información policial, los tres varones se encontraban disfrutando de la noche en el local cuando comenzaron a generar problemas en el interior del establecimiento. Al parecer, y según las primeras informaciones, presentaban síntomas de embriaguez y acabaron implicándose, presuntamente, en una pelea con otros clientes, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir para evitar que el altercado fuera a más.

La expulsión no resultó sencilla, ya que los tres hombres se negaron a abandonar el local y los vigilantes de seguridad tuvieron que emplearse físicamente para desalojarlos del recinto, ante la resistencia que ofrecían. Además, algunos de los testigos manifestaron que los implicados podrían portar armas blancas, circunstancia que incrementó la tensión durante la intervención.

Lejos de marcharse del lugar, los ahora detenidos reaccionaron con gran agresividad una vez en el exterior. Presuntamente, comenzaron a propinar numerosas patadas y puñetazos contra la puerta de cristal de acceso al establecimiento hasta fracturarla por completo. El propietario del negocio ha valorado los daños ocasionados en aproximadamente 1.000 euros.

Tras destrozar la puerta de acceso, los tres hombres intentaron acceder de nuevo al establecimiento, pese a haber sido expulsados. Sin embargo, el personal de seguridad consiguió impedir su entrada y controlar la situación hasta la llegada de las patrullas de la Policía Nacional, que habían sido alertadas por el responsable del negocio.

Una vez en el lugar, los agentes recabaron el testimonio de los presentes y procedieron a identificar y detener a los tres implicados como presuntos autores de un delito de allanamiento de domicilio de persona jurídica y otro de daños. Aunque algunos testigos aseguraron que los hombres portaban armas blancas durante el incidente, los agentes de la Policía Nacional no localizaron ningún arma al practicarles un cacheo tras su detención.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los extremos del suceso y determinar con exactitud cómo se desarrolló la pelea que originó el incidente. Mientras tanto, los tres detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial.

La rápida actuación del personal de seguridad y la intervención de la Policía Nacional permitieron controlar la situación y evitar que el altercado derivara en consecuencias de mayor gravedad para los trabajadores y clientes del establecimiento.