Una travesía costera decide a los ganadores del Trofeo Bon Vent-GP Sails

Histolab (ORC1-2), Enero (ORC 3), Salt (ORC 4) y Marina (Sportboat) han sido los ganadores del Trofeo Bon Vent-GP Sails, organizado por el Real Club Náutico de Palma y que se ha disputado en la Bahía de Palma.

La flota, formada por 32 veleros, ha realizado un recorrido costero de entre 16 y 17 millas de distancia en función de cada una de las categorías. El viento ligero del Noroeste ha permitido a las embarcaciones completar la regata en unas tres horas.

El Trofeo Bon Vent-GP Sails se ha quedado en una sola jornada, la del domingo, pues el sábado las embarcaciones se quedaron amarradas en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma a causa de la borrasca que barrió la isla. La salida se ha dado pasadas las 13.00 horas tras un aplazamiento en el que los participantes han esperado a que se entablara el viento en la Bahía de Palma.

El First 40.7 Histolab ha sido el ganador de la clase ORC 1-2 tanto en tiempo real como en compensado. El barco se ha impuesto por delante del Yabadaba Too y s’Avenç, que han ocupado la segunda y tercera plaza, respectivamente.

El Enero ha sido el más rapido de la categoría ORC 3. El barco con bandera del Real Club Astur de Regatas ha superado al Mestral Fast, que ha sido segundo, y al Tris Tras, tercero.

En la clase ORC 4, el Salt ha superado con 34 segundos de ventaja al Tres Mares. El podio de la categoría lo ha completado el Yabadaba que ha finalizado en tercer lugar.

Una decena de unidades ha tomado la salida en la clase Sportboat, que ha vivido una situación bastante curiosa. El Marina ha sido el último velero en cruzar la línea de meta, pero ha hecho valer su rating y ha acabado llevándose el triunfo tras la compensación de tiempos. El Abracadabra ha logrado la segunda plaza y el Blusail 3 ha finalizado en tercera posición.

Este Trofeo Bon Vent-GP Sails ha sido la primera prueba puntuable de la nueva liga de regatas impulsada por el Real Club Náutico de Palma con el objetivo de fomentar la participación de los equipos en las pruebas de crucero. La competicion tendrá un pequeño parón y la siguiente regata será el que se celebrara en enero de año que viene.