El Stig toma el mando en el Europeo de Cape 31

El Stig, de Alessandro Rombelli, se ha situado al frente del Campeonato de Europa de Cape 31 que se celebra en el Real Club Náutico de Palma, después de disputarse hoy la segunda prueba de la competición. La tripulación italiana suma cuatro puntos merced a la victoria obtenida en la manga de hoy y al tercero conseguido ayer. Le siguen, a bastante distancia, ambos con 12 puntos, el Black Seal (Reino Unido), de Richard Thomson, y el Pacific Yankee (Estados Unidos), de Drew Freidas, que completan el podio provisional en la clasificación general.

El Comité de Regatas del RCNP zarpó esta mañana a las 7.30 horas con la intención de aprovechar el viento terral, que soplaba del norte con una intensidad de 7 a 8 nudos. La salida de la prueba se dio a las 9.30, en condiciones suficientes para que los Cape 31 pudieran desplegar buena parte de su potencial. Tras completarse la manga, el viento cayó y el comité esperó durante varias horas la entrada del suroeste, como ocurrió en la jornada inaugural, pero la nubosidad sobre la Bahía de Palma impidió que se estabilizara el nuevo régimen y finalmente se decidió regresar a puerto.

La flota, compuesta por 24 embarcaciones de 13 países, pone de manifiesto la efervescencia de esta clase llamada a convertirse en uno de los principales circuitos europeos. El Cape 31 es un monotipo de 9,6 metros diseñado por Mark Mills, que se distingue por su casco ligero, gran superficie vélica y altas prestaciones en regata. Compite en tiempo real, lo que garantiza enfrentamientos directos, resultados muy ajustados y mucha movilidad en las clasificaciones. Shotgunn, líder tras la primera jornada, en que se impuso en la única manga del día, ha bajado hasta la sexta plaza de la general tras marcarse un decimoquinto.

El campeonato continuará mañana sábado con el objetivo de recuperar el programa previsto si las condiciones meteorológicas lo permiten.