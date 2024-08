La ex consellera balear que imponía el catalán a los médicos, «preocupada» por las listas de espera

La sinvergonzonería, según el PP, de la ex consellera del PSOE balear Patricia Gómez no conoce límites: critica ahora, un año después de dejar el cargo y pasar a calentar el sillón en la oposición, el desaguisado que dejó en la sanidad pública balear que gestionó durante ocho años.

Tras dejar a los enfermos de cáncer en Ibiza sin oncólogos por la exigencia del catalán teniendo que ser atendidos por teléfono (ahora se han incorporado cuatro y cubierto el servicio en el Hospital de Can Misses al prescindir de ese requisito); unas listas de espera para una intervención quirúrgica con una media de 126 días (se han reducido un 12%, en los últimos seis meses); con una demora para ser atendido por un especialista en consulta externa de 91 días (se ha reducido en casi 17 días en los últimos seis meses); con su pareja, el ex director general de Sanidad Juli Fuster, que tuvo que dimitir tras una sentencia que lo acusaba de intervenir en unas oposiciones a las que se presentaron su hija y su yerno, y fue relevado por otro alto cargo que colocó en el IB-Salut a su pareja, su hijo, su hija, así como a la pareja de la hija, una sobrina y la pareja de ésta, por no citar el escándalo de los 3,7 millones de euros pagados por el lote de 1,4 millones de mascarillas fake a la trama del caso Koldo, la ex consellera socialista ha culpado en un vídeo publicado por la red social X a Marga Prohens del mal estado actual de la sanidad balear.

🏥 Saturació a Urgències, manca de professionals i increment de les llistes d’espera 👎 Balanç preocupant d’un any de gestió del PP 🗣️@Patgompic pic.twitter.com/KJKJPLGaUd — PSIB-PSOE (@psibpsoe) August 22, 2024

«Después de un año del Govern del PP vemos con preocupación cómo la sanidad pública va empeorando su situación en diferentes niveles. Al contrario de lo que sucedía hace algunos años, en que la intención era tener siempre más recursos, más profesionales y más inversión, en estos momentos vemos cómo en los centros de salud faltan profesionales, lo que implica una atención más larga en el tiempo; vemos también con preocupación cómo aumentan de forma significativa las listas de espera, sobre todo, las de consulta, que en el caso de Ibiza, han duplicado el número de días de espera pasando de 71 días de media a 156. Es mucho tiempo para esperar una consulta con el médico. Y después vemos también que no se publican los datos», ha espetado Gómez.

Y ha añadido: «Una vez más el Govern del PP tiene falta de transparencia y cree que por esconder los datos no hay problemas. Por tanto, estamos siguiendo con preocupación la situación de saturación de urgencias, la falta de profesionales y hacemos propuestas para mejorar y esperamos que el Govern cambie y trabaje con planificación y con la voluntad de dar una asistencia de calidad».

Tras este mensaje en la red social X, donde la ex consellera sólo ha ofrecido el dato del incremento de las listas de espera en Ibiza, la respuesta contundente del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sebastià Sagreras, no se ha hecho esperar.

De veres deis tot això sense posar-vos vermells? No teniu vergonya… La presidenta @MargaProhens ha:

✅ dotat de més recursos l’Atenció Primària que vosaltres vareu deixar desmantellada

✅ cobert el servei d’Oncologia d’Eivissa i els malalts ja no són atesos per telèfon com amb… https://t.co/nyULELudrN pic.twitter.com/feC2vww3f6 — Sebastià Sagreras (@Tia_Sagreras) August 22, 2024

«¿De verdad decís todo esto sin poneros rojos? No tenéis vergüenza. La presidenta Prohens ha dotado de más recursos la Atención Primaria que dejasteis desmantelada. Ha cubierto los servicios de Oncología de Ibiza y los enfermos ya no son atendidos por teléfono, como cuando vosotros gobernabais. Ha recuperado la carrera profesional y bajado las listas de espera. Podría seguir, pero con ustedes en el gobierno todo eran quejas del sector y de los pacientes. Ahora, médicos, enfermeras y pacientes reciben y dan atención de manera correcta y lo agradecen».

La socialista Gómez hizo estas manifestaciones después de que el PP de Baleares hiciera público un comunicado en el que hacía balance del primer año del Ejecutivo autonómico en materia sanitaria.

La portavoz de Sanidad del PP en el Parlament, Isabel Borrás, destacaba el hecho de que «el Govern de Marga Prohens ha aumentado en 113 millones el presupuesto en sanidad en sus primeras cuentas, destinado 43 a elaborar una estrategia de captación y fidelización de profesionales sanitarios que nos ha permitido cubrir el servicio de oncología de Can Misses, en Ibiza, tras haber incorporado cuatro oncólogos más y haber captado más de 30 profesionales de especialidades deficitarias en todas las islas».

Y en la misma línea, el PP apuntaba que «gracias a una mejor planificación, gestión de los recursos y gracias al importante esfuerzo de los profesionales sanitarios estamos viendo los primeros resultados de un plan de choque que ha permitido rebajar en un mes la espera media para una operación quirúrgica en 2024» y «se han reducido en casi 20 días el acceso a consultas».

«Hemos alcanzado un acuerdo histórico reactivando la carrera profesional sanitaria que beneficiará a 11.000 profesionales del Servicio de Salud y que estaba congelada desde 2018 con el pago de un total de 189,9 millones de euros», cumpliendo Prohens su palabra además con los pacientes con ELA y destinado 1,6 millones de euros para 2024 y 2025 que se destinarán a que 90 personas tengan acceso a una ayuda mensual de 1.000 euros.

Unas inversiones y datos de los que no hacía referencia alguna la ex consellera de Salud socialista Patricia Gómez.