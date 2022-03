Tras el empate del pasado domingo ante el Andorra, el Atlético Baleares afronta las últimas diez jornadas de la Liga, con escaso margen de error y se desplaza a tierras andaluzas para enfrentarse a partir de las 12 horas (Estadio Jesús Navas) al Sevilla Atlético, en partido correspondiente ya a la vigésimo novena jornada del campeonato de liga en la Primera División Footters.

Un Atlético Baleares que necesita empezar a sumar de tres si no quiere ver peligrar las primeras plazas, con el Albacete ya tomando clara ventaja. El objetivo de los blanquiazules es estar lo más alto posible. Un Sevilla-Atlético que es décimoquinto en la tabla, con 34 puntos, aunque con un partido menos, el que tiene pendiente ante U.E Costa Brava. El once hispalense ya venció en el Estadio Balear en la primera vuelta 0-2 dejando claro su calidad individual.

Los sevillanos son el segundo conjunto más goleado de la categoría, con 40 goles encajados, solo superado por el Betis Deportivo. A pesar de ello cuentan con una plantilla muy joven, con dosis de calidad, y futbolistas internacionales Sub-19. A destacar a Nacho Quintana, Juan María, Lulo, Kike Salas, Alex Musa ex Extremadura, y dos futbolistas de las islas el menorquín Xavi Sintes, lesionado, y el pivote de Sóller y ex blanquiazul, muy querido por la afición del Atlético Baleares, Pedro Ortiz.

El conjunto que dirige el malagueño Alejandro Acejo está firmando una irregular temporada con muchos altibajos. El objetivo del filial de Nervión es salvar la categoría. Un Sevilla Atlético que no disputa un partido desde hace 15 días al llegar a tener en su plantilla hasta seis casos de covid. El último partido que disputó fue ante el Cornellà (1-0) y que costó el cargo al ex técnico de la Peña Deportiva Raúl Casañ.

En el aspecto deportivo el mister Eloy Jiménez desplaza a todos los futbolistas disponibles. El ex técnico del Lugo y Fuenlabrada no podrá contar con Armando Sashoua, tampoco con Miguel Ángel Cordero, ni con Hugo Rodríguez, futbolistas importantes en la sala de máquinas blanquiazul. El posible once podría estar formado por René bajo palos, en defensa Luca Ferrone que reaparece, y Jesús Álvaro en los laterales; Olaortua y Carlos Delgado pareja de centrales; centro del campo para Petcoff y Alfonso en las bandas Pastrana y Canario, y en punta Vinicius Tanque y el goleador Dioni Villalba.

No hay margen de error, hay que puntuar. Es lo que se tiene claro en la SAD blanquiazul. El próximo rival será el Cornellà, un equipo que conoce a la perfección el secretario técnico blanquiazul Jordi Roger. El objetivo es sumar seis puntos en estos dos partidos.