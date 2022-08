Ses Salines celebra por todo lo alto sus fiestas patronales de Sant Bartomeu

Ses Salines celebra por todo lo alto sus fiestas patronales en honor a Sant Bartomeu después de dos años de restricciones por la pandemia. Unos festejos que arrancaron el pasado 12 de agosto y que se prolongarán con múltiples actos hasta el 24 de septiembre.

El alcalde Joan Rodríguez invita a todos los saliners y salineres, así como a turistas y visitantes de otros lugares de Mallorca, a disfrutar con cabeza pero con mucha alegría de «poder celebrar nuestra fiesta más sentida y comprobar el cambio que ha experimentado el pueblo».

Un cambio, explica el primer edil, que ha sido posible gracias al «empuje del tejido comercial y la red de asociaciones socioculturales del municipio», tras dos años muy duros en los que ha querido destacar el esfuerzo de empresas, comerciantes, autónomos, funcionarios y profesionales liberales.

El concejal de Fiestas, Guillem Mas, recuerda que las fiestas patronales vuelven «con más fuerza que nunca para poner al alcance de todos un programa de actividades que conecte con todos los gustos y aficiones».

El objetivo del Ayuntamiento es que sean unas fiestas plurales, auténticas y participativas. En definitiva, «unas fiestas para todos», con numerosas y variadas propuestas y cuyos actos principales se concentraron durante la revetla del día 23 y el día 24, Sant Bartomeu.

Este jueves 25 de agosto se ha organizado una caminata nocturna a las 20.30 horas, el jueves 26 se celebra el Trofeo Sant Bartomeu de fútbol y el sábado 27 tiene lugar uno de los acontecimientos más destacados de las fiestas: la XXIII Fiesta del Caballo de Ses Salines. El primer toque de flabiol será delante del Ayuntamiento, donde empezará el replec. Cuando acabe, habrá fin de fiesta con la mejor música.

El domingo 28 de agosto, los vecinos de Ses Salines podrán disfrutar del espectáculo Vestint el passat, que mezcla raíces y tradición y que está basado en hechos reales que ocurrieron en es Llombards, Ses Salines y Santanyí.

El martes 29 de agosto habrá atracciones hinchables de agua a las 10.30 horas para que los más pequeños disfruten a tope y a las 18.00 horas, Fiesta Holi. El 31 de agosto tendrá lugar la presentación de todos los equipos del C.D. Ses Salines y luego se disputará el partido del equipo juvenil C. D. Ses Salines y el C. E. Campos.

El sábado 3 de septiembre se juega el primer partido de liga 2ª Regional entre el C.D. Ses Salines y U. D. Poblense a las 18.00 horas. A las 20.00 horas, los saliners y salineres podrán disfrutar de la propuesta teatral Set cabarets i mig, con venta de entradas en el Bar Orient.

El domingo 4 de septiembre hay partido amistoso a las 18.30 horas entre el equipo femenino del C. D. Ses Salines y el C. E. Artà At.

Los actos por las fiesta de Sant Bartomeu concluyen el sábado 24 de septiembre con la representación en el Auditori de l’Esponja de la obra Maracaibo, a partir del libro de cuentos de Sebastià Portell.