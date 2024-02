Serendipians by Traveller Made certifica a Cap Vermell Grand Hotel como ‘1st Grand Hotel Champion-2024’

Cap Vermell Grand Hotel, complejo de lujo ubicado en Canyamel (Mallorca), ha sido seleccionado por Serendipians by Traveller Made como ‘1st Grand Hotel Champion – 2024 Certificate.

Un galardón que, tal y como Quentin Desurmont, presidente y fundador de Serendipians define, se trata de «una referencia a nivel mundial en el mundo del turismo de lujo».

Este prestigioso reconocimiento, otorgado por Serendipian by Traveller Made, se concede únicamente a aquellos establecimientos hoteleros que sobresalen por brindar una experiencia de lujo exclusiva en su oferta, respaldada por una calidad excepcional en todos sus servicios.

Traveller Made representa la Denominación de Origen internacional en el ámbito del turismo de lujo, congregando a los expertos más destacados a nivel mundial en diversos sectores que incluyen agencias de viaje, hoteles, yates, jets privados, villas y empresas especializadas en la gestión de destinos.

Para Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group, se trata de un galardón que «nos enorgullece enormemente y que refleja el arduo trabajo, la dedicación y la pasión que nuestro equipo ha invertido durante estos años para brindar experiencias excepcionales a cada uno de nuestros huéspedes».

Según Mir, este premio es un tributo al trabajo que realizan los empleados del hotel. Asegura en un comunicado que el hecho de ser un hotel independiente que no pertenece a una cadena «permite que trabajemos como auténticos artesanos del trato, fijándonos los más altos estándares, tratando de conocer los gustos y expectativas de nuestros clientes y esforzándonos en superarlas».

«Recibir el ‘1st Grand Hotel Champion – 2024’ no solo es un logro para nuestro establecimiento, sino también para el destino y fortalece nuestra determinación de elevar constantemente nuestros estándares y contribuir positivamente al crecimiento y desarrollo de la industria», concluye el CEO de Cap Vermell Group.

Uno de los hoteles más bellos del mundo según Prix Versailles

El homenaje realizado por Serendipians by Traveller Made, se trata de un reconocimiento que se suma al obtenido el año pasado. Y es que en octubre de 2023 Cap Vermell Grand Hotel fue elegido como uno de los hoteles más bellos del mundo al haber sido seleccionado por Prix Versailles, considerado como el Premio Mundial de la Arquitectura y Diseño de la UNESCO.

Un galardón de arquitectura y diseño que resalta los logros más destacados en todo el mundo en varios campos, entre ellos los hoteles. Este premio, otorgado anualmente en la sede de la UNESCO desde 2015, se considera el más alto honor en el ámbito del turismo y la arquitectura y tan solo lo reciben 108 hoteles de todo el mundo. En la actualidad, solo tres establecimientos de España ostentan esta distinción.

El único hotel de Baleares con un restaurante 2 Estrellas Michelin

Por otro lado cabe recordar que Cap Vermell Grand Hotel acoge VORO, el único restaurante de Baleares con 2 Estrellas Michelin de Baleares así como 2 soles de la Guía Repsol.

VORO indiscutiblemente destaca como la joya principal en este destino gastronómico que se posiciona entre los más destacados a nivel nacional e internacional. No obstante, no es el único tesoro culinario. Durante los meses estivales, Cap Vermell Grand Hotel presenta una propuesta gastronómica exclusiva en el país con establecimientos exclusivos como ROKA, el restaurante japonés de la familia Azuma, y The Hedonist, el restaurante hindú galardonado con una Estrella Michelin.