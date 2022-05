Seis de los mejores chefs de Mallorca y Son Amar organizan una cena benéfica para los niños de Ucrania.

La Asociación Help to Ukraine Children from Majorca y Son Amar organizan el próximo viernes 27 de mayo, a las 20.30 horas, una cena benéfica en el Gran Teatro de Son Amar para recaudar fondos para los niños ucranianos damnificados por la guerra.

Seis de los mejores chefs de Mallorca participan en este evento solidario: Andreu Genestra, Marc Fosh, Koldo Royo, Marta Roselló, Víctor García y Matías Provvidenti, quienes han diseñado un exclusivo menú que hará las delicias de los asistentes. Además, el público podrá disfrutar del sensacional espectáculo de Son Amar EXHIBIT, informa la organización en un comunicado.

House of Son Amar presta sus instalaciones y su equipo humano para llevar a cabo esta gala benéfica con éxito. El precio por persona es de 75 euros y por persona VIP Solidario es de 150 euros. Ambas entradas incluyen la cena especial diseñada por los chefs y el espectáculo EXHIBIT.

La gala será presentada por Rosa de Lima y contará con la presencia de Igor Volodko, máximo responsable de la asociación Help to Ukraine Children from Majorca, así como de los chefs con estrella Michelin Andreu Genestra, Marc Fosh y Koldo Royo; y los excepcionales chefs Marta Roselló, Víctor García y Matías Provvidenti.

Durante el evento está previsto contar con mensajes enviados directamente por algún miembro del Gobierno de Ucrania, entre otras personalidades.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web de Son Amar o llamando al teléfono 971 617 533.

La ONG Help to Ukraine Children from Majorca tiene como finalidad ocuparse de los niños y niñas que se han quedado huérfanos por la guerra o que se han visto separados de sus familias y que, en muchos casos, se encuentran en grave situación de vulnerabilidad por estar desplazados y sin hogar.

Estos menores en muchos casos están solos, ya que sus progenitores permanecen dentro del país, sin abandonar Ucrania y luchando por su pronta liberación, explica la asociación.