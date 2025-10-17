El Sant Jordi, indignado contra la Federación Española

«No tiene sentido que los sueños se desvanezcan entre burocracia y excusas técnicas”, ha manifestado hoy la plantilla del CD Sant Jordi en un comunicado dirigido a la Federación Española de Fútbol, que no le permite jugar en su campo la eliminatoria de Copa ante Osasuna y les obliga a trasladarse a Son Malferit. «Pedimos, con respecto pero con firmeza, que sea reconsiderada la decisión», finalizan los jugadores su escrito.

Los técnicos de la Federación Española de Fútbol realizaron una inspección técnica del campo municipal de Sant Jordi y llegaron a la conclusión de que no estaba apto para acoger un partido oficial de Copa, decisión que se comunicó ayer al club mallorquín, que por primera vez en su historia se va a enfrentar a un equipo de Primera División.

«Nos han dicho que no se sabe si cabrá el camión de la televisión, un motivo cuando menos sorprendente teniendo en cuenta que no existe aún un operador confirmando para la retransmisión ni dimensiones exactas del citado camión», manifesta la plantilla en su comunicado, en el que expresa «nuestro profundo malestar y tristeza».

«Para nosotros, jugar este partido en nuestro campo significaba cumplir un sueño colectivo, el de un grupo de jugadores amateurs, vecinos, amigos y familiares que, con esfuerzo y sacrificio, han llegado a vivir algo que pocos en el fútbol modesto pueden imaginar. Era la oportunidad de compartir con nuestro pueblo un momento histórico, de mostrar que el fútbol verdadero, el que nace de la pasión y el sacrificio, todavía tiene sentido», recalca la plantilla.

Parece difícil que la Federación Española dé su brazo a torcer porque el informe técnico sobre el campo municipal es desfavorable y porque además quedan pocos días para que comience el partido, programado para el miércoles 29 de octubre, pero tanto la plantilla como la directiva se van a mantener firmes en lo que para ellos es una reivindicación imprescindible porque, según dejar claro, «para nosotros esto no es sólo un encuentro de fútbol».