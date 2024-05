La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado que auditarán externamente todos los contratos de emergencia que realizó el Govern de Armengol durante la pandemia por valor igual o superior a 100.000 euros. Ha afirmado que se harán las auditorías con el objetivo de que «no haya o no se encuentren más contratos fraudulentos como el de la empresa Soluciones de Gestión» de la trama Koldo.

Según ha recordado la responsable del ramo autonómico, a preguntas de Vox, durante el pleno, el Servicio de Salud está en estos momentos revisando la gestión interna de la Gestión Sanitaria y asistencial de Baleares (Gsaib) y de todos los contratos realizados en pandemia.

Igualmente, están elaborando el pliego de prescripción técnica y el estudio para la fijación del precio para contratar un servicio de auditoría externa de los expedientes de suministro de tramitación de emergencia por un importe igual o superior a 100.000 euros.

Por tanto, ha repetido García, se auditarán externamente todos los contratos de emergencia realizados por valor igual o superior a 100.000 euros «con el objetivo de que no haya más fraudulentos» como el del caso Koldo, lamentando también que «a día de hoy» no se han recuperado los casi cuatro millones de euros del contrato de las mascarillas adquiridas a la empresa investigada.

Así, ha matizado que quieren ser «cautelosos y escrupulosos» porque se trata de cuentas públicas, poniendo en valor que la semana pasada la Audiencia Nacional aceptó su personación para recuperar «el importe íntegro de 3,7 millones de euros».

«Somos los principales interesados en que se devuelva el dinero cuanto antes. Un importe que nunca se debió pagar, certificar como correcto y, en ningún caso, esperar tres años» para ser reclamado, ha finalizado García.

Como ha ido develando OKDIARIO, existen irregularidades en otros contratos de emergencia y algunas de ellas aparecen en el informe que realizó la Oficina Anticorrupción.

A modo de ejemplo, el Govern de Armengol pagó 1,3 millones de euros por cuatro millones de unidades de guantes y mascarillas que nunca llegaron a Baleares. El Govern pagó el cargamento y luego anuló la compra al detectar que el material no cumplía con la normativa europea. Este dinero no se ha recuperado y se suma a los 3,7 millones perdidos con la compra de mascarillas a la trama Koldo, y, entre otras cantidades, a los 480.000 euros también perdidos por contratar a una compañía que no tenía permiso para volar a China.

También es destacable, como adelantó este diario, que el Govern de Francina Armengol contrató material sanitario a empresas de iluminación, dietética, muebles y gestorías. La realidad es que los principales suministradores de mercancía sanitaria de la Conselleria de Salud durante la pandemia carecían de experiencia previa en la contratación con las administraciones públicas y en la fabricación de material sanitario antes del estado de alarma. El Govern de Armengol que tenía a la socialista Patricia Gómez como consellera de Salud contrató por emergencia mercancía por valor de 37 millones de euros a estos seis fabricantes.

Son empresas que se dedican a actividades relacionadas con muebles de oficina, materiales de iluminación, productos dietéticos o consultoría de gestión empresarial como es el caso de la empresa de la trama Koldo Soluciones de Gestión SL. Ninguna de ellas tiene relación alguna con el sector sanitario y ninguna de ellas había firmado contratos con el Govern antes de la pandemia.