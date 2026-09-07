RIU desembarca en Tailandia con un nuevo hotel de 5 estrellas en Phuket

RIU Hotels & Resorts da un nuevo paso en su expansión internacional con la apertura del Hotel Riu Palace Phuket, su primer establecimiento en Tailandia. El nuevo resort de cinco estrellas se encuentra a pie de playa en la costa noroeste de Mai Khao, junto al Parque Nacional Sirinat, y apuesta por combinar el modelo de hospitalidad de la compañía con la gastronomía, la cultura y el entorno natural de uno de los destinos turísticos más reconocidos de Asia.

El establecimiento está situado a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Phuket y a unos 40 kilómetros del centro histórico de la ciudad, una ubicación que facilita tanto el acceso al complejo como la conexión con los principales atractivos de la isla.

El nuevo Riu Palace Phuket ofrece el característico servicio Todo Incluido 24 Horas de la cadena y cuenta con una amplia propuesta gastronómica. El resort dispone de seis espacios de restauración que combinan especialidades locales e internacionales.

Entre ellos se encuentran el restaurante principal Chantra, con cocina en vivo y buffets temáticos; el tailandés Ruen Siam; el italiano Il Gusto; un Steakhouse; el grill informal Pepe’s Food y el restaurante exclusivo para clientes Elite Club. A esta oferta se suman siete bares, entre ellos un Sports Bar, una cafetería y heladería, un bar de piscina con barra acuática y diferentes espacios de ambiente más relajado.

El complejo cuenta con 504 habitaciones, distribuidas en varios edificios de hasta cuatro plantas conectados mediante pasarelas cubiertas. Las Junior Suites forman parte de la oferta de alojamiento, mientras que uno de los principales elementos diferenciadores es la presencia de 49 habitaciones Elite Club by RIU.

Esta categoría está dirigida a los huéspedes que buscan una experiencia más exclusiva, con servicios como recepción independiente, check-in personalizado, restaurante y piscina privados, bebidas de marcas internacionales, minibar ampliado y detalles de bienvenida.

Los clientes Elite Club también disponen de servicio de aromaterapia y pueden optar por habitaciones Swim Up, con piscina privada en la terraza.

En el exterior, el resort suma seis piscinas, dos de ellas infantiles y una reservada exclusivamente para los huéspedes Elite Club. La oferta se completa con un gimnasio equipado, baño de vapor y el Renova Spa, que ofrece tratamientos, masajes y servicio de peluquería.

Un resort integrado en el entorno de Phuket

El diseño del establecimiento busca incorporar elementos vinculados al destino y a las tradiciones locales. Entre ellos destaca un espacio de meditación, oración y ofrendas situado frente al edificio del spa, así como una palapa de madera ubicada junto a la zona de restauración, concebida como un espacio al aire libre para ofrecer masajes en contacto con la naturaleza.

La sostenibilidad también forma parte del proyecto. El hotel cuenta con paneles solares instalados en dos edificios de la zona industrial para generar energía limpia destinada al autoconsumo. Además, dispone de un sistema de captación de agua de lluvia desde las cubiertas de los edificios, que permite recogerla y reutilizarla para el riego de las zonas verdes y jardines.

La apertura del Hotel Riu Palace Phuket supone un paso estratégico para RIU Hotels & Resorts en su expansión por el continente asiático. Con su llegada a Tailandia, la compañía incorpora por primera vez su modelo de alojamiento a uno de los mercados turísticos más consolidados de la región.

El nuevo resort refuerza así la estrategia de diversificación internacional de la hotelera y amplía su presencia en destinos de larga distancia, con una propuesta que combina el servicio Todo Incluido 24 Horas, una oferta gastronómica internacional y servicios prémium con una mayor conexión con el entorno y la cultura de Phuket.