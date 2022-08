El Rey pasa a la fase final de la Copa del Rey MAPFRE

La bahía de Palma volvió a cumplir su reputación por tercer día consecutivo, con intensidades de viento en el entorno de 11 nudos. Todas las clases pudieron disputar las pruebas programadas y cerrar la Serie Previa con pleno de parciales en sus casilleros. Cruzado el ecuador de la semana, mañana comienza la Serie Final, con hasta cinco pruebas puntuables en cada clase salvo los J70 y J80, que podrán llegar a ocho. Sin descartes. El Aifos 500 patroneado por el Rey Felipe VI accede a la final con siete puntos en clase BMW ORC1.

Los líderes de la 40 Copa del Rey MAPFRE al término de la Serie Previa son: HM Hospitales (ESP) en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en BMW ORC 2, Scugnizza (ITA) en BMW ORC 3, Meerblick Fun (GER) en BMW ORC 4, Earlybird (GER) en ClubSwan 50, Koyré-Spirit of Nerina (ITA) en ClubSwan 42, Farstar (ITA) en ClubSwan 36, Balearia (ESP) en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Les Roches-Tripsst (ESP) en Herbalife J70.

En BMW ORC 1, el HM Hospitales fue el mejor de la Serie Previa. El DK46 patroneado por Carles Rodríguez, ganador en 2021 como Hydra, encabezó la provisional durante la primera mitad de la semana y hoy le bastó anotar un segundo y un tercero para asegurarse la pole position en la Serie Final, que iniciará con un punto. Con dos puntos comenzará el Estrella Damm de Luis Martínez Doreste (campeón en 2019 y 2018) y con tres el Palibex de Pichu Torcida. El Aifos 500 recuperó hoy al Rey Felipe VI al timón, y afronta la segunda mitad del campeonato con siete puntos.

El Teatro Soho Caixabank de Javier Banderas volvió a firmar una tarjeta inmaculada en BMW ORC 2 y es ya oficialmente el mejor de toda la flota en la Serie Previa. El campeón de la Copa del Rey MAPFRE 2021 cerró la primera fase con sólo 6,5 puntos en seis mangas. A partir de mañana verá reducida su ventaja a un solo punto frente a su inmediato perseguidor, el Katarina II de Aivar Tuulberg, pero ya ha dejado clara su candidatura a revalidar la victoria obtenida el pasado año. Comienza la Serie Final desde la tercera posición el Rivareno Gelato – Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz.

En BMW ORC 3, el Scugnizza de Enzo de Blasio, imbatible en las dos jornadas previas, falló en la segunda del día para cerrar una buena Serie Previa con cinco victorias de seis posibles, un quinto y nueve puntos de ventaja respecto a su inmediato perseguidor. El mejor del día fue el Brujo de Federico Linares (2+2), que comienza la Serie Final segundo, seguido por el Immac Fram de Kai Mares.

La provisional de BMW ORC 4 sufrió un dramático cambio tras la descalificación del Mestral Fast al término de la jornada de ayer por un problema de medición. Pese a ganar las dos pruebas de hoy, completó la Serie Previa en tercera posición, por detrás del Enewec de F. Miguel Giménez y el Meerblick Fun de Otto Pohlmann, líder después de tres días y seis parciales.

En ClubSwan 50, el alemán Earlybird culminó la remontada iniciada tras el undécimo con el que debutó este año en Palma. El barco de Hendrik Brandis, campeón 2021 de la clase, logró cerrar su Serie Previa en cabeza por la mínima sobre el Tenaz de Pablo Garriga. Gran trabajo de la única tripulación española de la flota, que hoy ganó la primera manga y afronta la Serie Final con dos puntos. Le sigue el alemán OneGroup, líder de las dos primeras jornadas, que hoy cayó dos posiciones al anotar un doloroso noveno tras una penalización por un incidente en el primer tramo del día.

En clase ClubSwan 42, el Koyre – Spirit of Nerina de Mirko Bargolini fue el mejor de la Serie Previa, con tres victorias de seis posibles, dos segundos y un sexto. Pero el protagonista de esta tercera jornada fue el Pez de Abril de José María Meseguer, que sumó un segundo y un primero para cerrar la calificación en tercera posición, un punto por detrás del Raving Swan de Jerone Stubler.

En ClubSwan 36, Farstar supo defender su liderato con un primero y un segundo para completar la Serie Previa con cinco puntos de renta sobre el campeón 2021, el G-Spot de Giangiacomo Serena. Goddess es tercero.

En Mallorca Sotheby’s Women’s Class, el Balearia de María Bover ocupa la primera posición de la parrilla con la que comienza mañana la final. El Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne, el mejor barco de la segunda jornada, afronta la defensa de su corona 2021 desde la segunda posición.

Cambio de líder en Herbalife J70. El Les Roches – Tripsst de Luis Bugallo firmó una tarjeta casi inmaculada (1+1+2) que le sirvió para llevarse la Serie Previa por delante del Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Doreste (2+2+6). El defensor del título, el Let it Be de Juan Calvo, que salía al agua líder, regresaba al RCNP tercero (6+3+4).

La primera salida de la Serie Final está programada a partir de las 13:00h, y podrá ser seguida en directo a través de la TV oficial de la Copa del Rey MAPFRE en la web del evento, www.regatacopadelrey.com