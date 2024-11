El restaurante Morralla, ganador del TaPalma de Oro 2024

TaPalma Mallorca-2024, concurso y ruta de tapas y cócteles, ya tiene ganadores. El triunfador de la presente edición ha sido el restaurante Morralla con el chef Kike Erazo a la cabeza, que se lleva el título de TaPalma de Oro 2024 con su creación Coca-rroba.

El evento, organizado por AgenciaCom y Restauración Mallorca Caeb, y que cuenta con el patrocinio oficial de Trasmed, y los patrocinadores institucionales como son el Ayuntamiento de Palma, Passion for Palma y la Fundación Mallorca Turismo, tiene como objetivo dinamizar la ciudad durante unos días gracias al sector de la restauración y posicionar Mallorca, y muy concretamente su capital, como punto neurálgico de la gastronomía española.

En la modalidad de Tapa TaPalma, el vencedor de la plata ha sido el restaurante La Consentida con el chef Óscar Fontán, que ha presentado al jurado Crujiente de canelón de tuétano estofado con daditos de gamba al ajillo y allioli de trufa. Y finalmente, el bronce ha sido para Ombu con el chef Carlos Frau, que ha presentado la tapa Bruma mallorquina.

En categoría de Tapa Sobrassada de Mallorca IGP, el restaurante Morralla, con el chef Kike Erazo, ha conseguido también el oro gracias a La joia de Mallorca. La plata en esta modalidad se la ha llevado el restaurante Zaituna del chef David Raya, con La perla negra y, en tercer lugar, el bronce ha recaído en el restaurante La Consentida y el chef Óscar Fontán por su creación Bombeta de sobrassada con espinacas y crema de marisco.

En cuanto al concurso de cócteles, el ganador del Cóctel de Oro ha sido El Bandarra por su cóctel Frambólico del bartender Michele Marcon. La plata ha recaído sobre Ombu, gracias a la creación Toma-tiga de William Mensitieri. El bronce se lo ha llevado Assaona del bartender Paula Blasco, gracias a Sa Vall.

También se han entregado dos accésits, uno a la tapa mejor maridada con San Miguel, que ha sido para el restaurante Ombu con la creación Bomba mallorquina. Y en cuanto al accésit al mejor cóctel elaborado con producto de Antoni Nadal Destil·leries, ha sido para Quentin’s Saloon por su cóctel Tu vuo fa el mallorquí.

El jurado de tapas del Concurso TaPalma Mallorca-2024 ha estado formado por un jurado fijo encabezado por Igor Rodríguez, presidente del jurado de tapas y chef del restaurante El Bandarra; Mariano Mier, premio I+D Gijón de Pinchos 2024 y chef del restaurante El Quinto de Gijón; Ana Mediavilla, presidenta del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid; Goyo González, presentador del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, y Nuria Casas, actriz y creadora de contenido. En Tapa TaPalma han estado acompañados por Claudio Lemos, chef del restaurante Selvatge; Koldo Royo, presidente de ASCAIB, chef y asesor, y Miquel Calent, chef del restaurante Can Calent, Cuit de Nakar Hotel y presentador de IB3 TV; y en Tapa Sobrassada de Mallorca IGP por Antonia Mª Torres, directora del Jurado de Cata de la IGP Sobrassada de Mallorca; José Cortés, chef y miembro de ASCAIB, y Rodrigo Vallejo, chef privado.

Mientras que en el jurado de cócteles, Juan Antonio García, presidente del jurado de cócteles de TaPalma y presidente de la Asociación de Bartenders de las Islas Baleares, ha formado jurado junto a Sonia Pou, relaciones públicas de la ABIB; Pedro Marín, brand ambassador de Antonio Nadal Destil·leries; Kike Bayano, brand ambassador de Coca-Cola y gerente de On The Rocks; Laura Pelarda, jefa de bar del Hotel Glòria de Sant Jaume, y Miquel Calent, chef del restaurante Can Calent, Cuit de Nakar Hotel y presentador de IB3 TV.

Todas las tapas y cócteles participantes en TaPalma Mallorca-2024 podrán degustarse en la ruta que empieza este miércoles 27 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre en la que participan un total de 31 establecimientos. Puedes consultar los restaurantes y la información en la App TaPalma y en la web www.tapalma.com.