La Reina Doña Sofía asistirá este lunes al tradicional concierto de Semana Santa a beneficio de Proyecto Hombre, que tendrá lugar en la Catedral de Mallorca, a las 20.30 horas, y en el que la Orquesta Sinfónica de Baleares y la Coral de la Universidad de les Islas Baleares (UIB) interpretarán Un réquiem alemán de Johannes Brahms.

Según ha informado Proyecto Hombre en una nota de prensa, este lunes, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la Catedral de Mallorca el tradicional concierto benéfico de Semana Santa, Un réquiem alemán, organizado por Proyecto Hombre, que este año volverá a contar con la presencia de la Reina Doña Sofía.

Quienes se da por seguro que no pasarán la Semana Santa en la Isla son los reyes Felipe y Letizia, ni tampoco sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no viajan a Palma en estas fechas desde la pandemia y no parece que vayan a recuperar esa tradición.

Un réquiem alemán de Johannes Brahms será interpretado por la Orquesta Sinfónica de Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, junto con la Coral de la UIB, dirigida por Joan Company, que estarán acompañadas por las voces solistas de la soprano armenia María Sardaryian y del barítono alemán Hanno Brachmann.

Cabe señalar que éste será el decimocuarto concierto que se realiza y numerosas personalidades, de la política, la cultura y la sociedad mallorquina han confirmado la asistencia al mismo.

La organización recomienda a los asistentes al concierto acudir a la Catedral una hora antes del inicio del evento, es decir, a las 19.30 horas. Hay que recordar que una vez iniciado el concierto no se podrá acceder al mismo, recoge la agencia Europa Press.

Desde Proyecto Hombre han querido agradecer a la Orquesta Sinfónica de Baleares, a la Coral de la UIB, a la Catedral de Mallorca, al club Rotario de Mallorca y a las demás entidades colaboradoras su implicación y respaldo a esta iniciativa.