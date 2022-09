Recital de Mísia en el Principal: el personaje quedó matizado por un acompañamiento luminoso

La temporada otoño-invierno 2022-2023 del Teatre Principal de Palma le ha reservado la primera noche a la fadista y diseuse (narradora) Mísia, y como tema central del recital su álbum más reciente: Animal Sentimental, que complementándose con un libro viene a reunir sus memorias a tiempo presente, aunque impregnándolo todo el espíritu de su álbum Pura vida, marcado pocos años antes por su experiencia con el cáncer.

El recital se dividió en dos partes bien diferenciadas, la primera en silencio y dedicada monográficamente al fado, mientras en la segunda había cambio de vestuario y entraba decididamente en escena su otra personalidad como narradora. Mísia despertó al fado en edad tardía (había cumplido los 35) y lo hizo –cabría decirse- alineándose con la herencia de Amália Rodrigues, llamada «la reina del fado» y partiendo de este hecho alineándose con la corriente renovadora del género. Curiosamente, aquello le abrió los grandes teatros, mientras era ignorada en su propio país.

Cabía preguntarse por qué aparecía de inicio en escena emulando al clown, con esa vestimenta gris oscura y en función de sus gestos marcando signos de sutil parodia. Lo dejo aquí. En cambio, la segunda parte ya aparecía más luminosa vestida de rojo y dorado. También abiertamente distendida y más liberada, quién sabe si eligiendo conscientemente un caudal de matices que en sí mismos eran un guiño a su remoto pasado burlesque y de cabaret.

En ambas partes, más en la segunda, revoloteando su confirmación de ser «una voz personaje y no una voz performance». El acompañamiento, todo un lujo, y puesto que me he referido a la proximidad de Pura vida (2019) con Animal sentimental (2022), que delimitan el período más confuso de la humanidad en el último siglo, quiero recuperar una reflexión de Mísia a propósito de las claves del acompañamiento en ambos casos: «En Pura vida lo eléctrico se mezclaba con lo acústico. La guitarra, tocada de esa manera, significaba el miedo y el dolor, la parte negra de mi vida. En cambio, usar la guitarra portuguesa, con un sonido más etéreo y bello, era el paraíso en contraste». En el Teatre Principal todo fue de profunda vocación acústica, participando tres de los ocho músicos que grabaron el disco.

Entre ellos, al piano, el napolitano Fabrizio Romano, con su toque minimal y jazzístico, que se ha convertido los últimos años en su pareja artística, y buena prueba de ello fue presentar los cuatro temas del álbum resueltos al dictado intimista del dueto. De la otra parte estaban unos jovencísimos Bernardo Couto (guitarra portuguesa) y Bernardo Viana (viola de fado) que iluminaron la noche con sus inspiradas anotaciones y que ella misma alentó como «la nueva generación de jóvenes promesas instrumentales», como así pudimos comprobar.

Una segunda parte, además, que ilustraba al fondo del escenario la imagen de la carpeta de su último disco, trabajo de la pintora figurativa y abstracta, Anne-Sophie Tschiegg, a quien la define en especial su «deseo de expresar lo inexpresable». Aquel rostro estático y de una gran fuerza expresiva, allí estaba anclado al fondo. Testigo enmudecido de una velada intensa, que tengo la impresión pasaba inadvertida para ese público potencial mucho más numeroso del que finalmente acudió a la sala.

Acabaré afirmando, y sin por ello negar la sentida profundidad del relato, que el personaje quedó matizado (iba a escribir eclipsado) por un luminoso acompañamiento. Hasta el punto de abrirse las opciones: seguir el tiempo de juego atendiendo al plano general o perdiéndose felizmente en concretos tiros de cámara, aquellos encuadres individuales que le daban sentido al recorrido musical, y personal, de Susana Maria Alfonso de Aguiar, Mísia.