La rebelión de los juguetes: el universo transgresor de Santos Iñurrieta toma el Campus ADEMA en Inca

ADEMA Campus Inca ha inaugurado esta tarde la exposición Kajika’s, una muestra inédita dedicada a una de las facetas más sorprendentes y personales del artista Santos Iñurrieta (Vitoria, 195–Mallorca, 2023), figura fundamental de la escena artística y cultural del País Vasco y estrechamente vinculado a Mallorca, donde vivió y desarrolló su trabajo durante más de tres décadas.

La exposición, que forma parte del Festival Internacional de Cómic de Mallorca CòmicNostrum 2026, que se celebra del 14 al 18 de octubre en Inca y Palma, reúne una singular colección de pequeñas esculturas y ensamblajes tridimensionales elaborados a partir de muñecos y objetos encontrados en mercadillos. A través de estas piezas, Iñurrieta construyó un universo de criaturas híbridas, grotescas y tiernas que combinan el humor negro, la irreverencia y una mirada crítica sobre las contradicciones de la sociedad contemporánea.

Las Kajika’s nacieron en la intimidad del taller del artista, donde Iñurrieta encontraba en la manipulación y transformación de juguetes una forma de experimentación, diversión y también de terapia personal.

Muñecos desmontados, cuerpos fragmentados y elementos aparentemente inconexos adquirían nuevas identidades en manos del creador. El resultado es una galería de seres absurdos, deformados y desobedientes que abandonan su inocencia original para convertirse en personajes inquietantes, capaces de provocar simultáneamente una sonrisa y una reflexión.

Estas pequeñas esculturas trasladan a las tres dimensiones el universo plástico de Santos Iñurrieta, caracterizado por su libertad creativa, su carácter transgresor y una ironía que atraviesa buena parte de su producción artística.

El artista, coleccionista y lector apasionado de cómics desde su juventud, mantuvo una estrecha relación con el lenguaje de la historieta y la ilustración alternativa. Sus pinturas incorporaron frecuentemente personajes y referencias procedentes de este imaginario. También colaboró ocasionalmente con la revista satírica vasca TMEO y, en 2022, publicó un libro de viñetas con la editorial mallorquina Autsaider Cómics.

Su participación en CòmicNostrum permite descubrir esta vertiente de su trayectoria y acercar al público una obra en la que confluyen pintura, escultura, humor gráfico y experimentación artística.

Un homenaje a la libertad creativa de Santos Iñurrieta

Durante la inauguración, Joana Nicolau, pareja del artista, ha destacado el carácter profundamente personal de estas creaciones y su capacidad para reflejar la particular manera en la que el artista observaba el mundo.

«Las Kajika’s muestran una faceta muy especial de Santos. Eran una manera de divertirse, de experimentar y de expresar, con humor e ironía, todo aquello que le provocaba la realidad. Poder compartir ahora estas piezas con el público es también una forma de mantener viva su mirada y su extraordinaria libertad creativa», ha señalado Joana Nicolau.

Por su parte, el presidente de ADEMA, Diego González, ha subrayado la importancia de acercar al alumnado y a la sociedad el legado de artistas que han desarrollado lenguajes propios y han defendido la experimentación como parte esencial del proceso creativo.

«Acoger una exposición de Santos Iñurrieta es una oportunidad para reivindicar el valor de la libertad artística, el pensamiento crítico y la capacidad de transformar objetos cotidianos en nuevas formas de expresión. Su obra nos recuerda que la creatividad también nace de cuestionar lo establecido y de mirar la realidad desde perspectivas diferentes», ha señalado.

González ha destacado, además, la voluntad de ADEMA de consolidar su campus de Inca como un espacio abierto a la creación contemporánea, al intercambio cultural y al encuentro entre artistas, profesionales y estudiantes.

La inauguración de Kajika’s se enmarca en la participación de ADEMA Campus Inca en CòmicNostrum 2026, que este año vuelve a contar con el centro universitario como una de sus sedes. La programación ha incluido durante la mañana unas Jornadas Profesionales dirigidas especialmente al alumnado de Diseño y Bellas Artes, con la participación de Tomeu Morey, Puño, Marika Vila, Héloïse Guerrier, Emilio Bernárdez, Florentino Flórez y Feliu Renom, que han compartido sus conocimientos y experiencias en torno a la ilustración, el cómic y la creación gráfica.