El Mallorca se jugará en Vallecas, en la primera semana de febrero, su pase a las semifinales de la Copa del Rey. El Rayo será su rival tras evitar a los grandes en un sorteo que ha deparado eliminatorias entre los favoritos. Los rayistas no podrán contar con su máximo goleador, Radamel Falcao, que estará convocado con la selección colombiana, mientras que el Mallorca también sufrirá bajas importantes. Kubo no estará seguro porque ha sido citado por Japón, mientras que Kang In Lee y Hoppe figuran en la prelista de Corea del Sur y Estados Unidos.

Tres veces se han enfrentado Rayo y Mallorca en la Copa del Rey y el balance es de dos clasificaciones mallorquinistas y una vallecana. El antecedente más reciente es el partido de Liga de esta temporada que acabó con triunfo madrileño por 3-1, pero el año pasado, en Segunda, el Mallorca se impuso 1-3 en Vallecas en un gran partido. Lo que es seguro es que uno de los dos recién ascendidos estará en la penúltima ronda del torneo.

El Mallorca aspira a llegar a semifinales, ronda que no alcanza desde 2009 cuando, con Gregorio Manzano en el banquillo, estuvo a punto de eliminar al FC Barcelona. En la ida los bermellones perdieron 2-o en el Camp Nou, pero en la vuelta, en Son Moix, tuvieron en su mano darle la vuelta a eliminatoria porque Pep Lluís Martí, con 1-0 en el marcador, desperdició un penalty que hubiera dado paso a la prórroga. El Barcelona acabaría empatando a los 81 minutos con un gol de Leo Messi, que empezó el partido en el banquillo. Han pasado desde entonces 12 años.