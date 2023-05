La presidenta del Partido Popular de les Illes Balears y candidata al Govern, Marga Prohens, ha reiterado hoy, último día de campaña, lo que anunció en el primero tras viniéndolo proclamando durante el último año: la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en los cien primeros días de su Govern. La eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, nietos y abuelos y entre cónyuges. Tanto por causa de muerte como en herencias en vida mediante pactos sucesorios.

«No se pagará ni un euro”, ha dicho Prohens. «Lo vemos en todos los pueblos, en todos los barrios, es siempre por aquello que nos

pide la gente, que no lo entiende, y me paran y me preguntan: ¿Pero de verdad eliminaréis el Impuesto de Sucesiones ? Sí. Lo haremos. Y lo haremos por una cuestión de justicia, por una cuestión de convicción», ha manifestado Prohens.

La presidenta de PP y candidata al Govern se ha vuelto a comprometer una vez más a poner en marcha esta reforma fiscal en los cien primeros días de la próxima legislatura, «porque pensamos que no puede haber nada más injusto que tener que pagar por el trabajo, el esfuerzo y las renuncias de toda una vida de tus padres y abuelos. No hay nada más injusto que, en el día en que muere un ser querido, venga el Govern al velatorio o al funeral a poner la mano, a ver cuánto le toca».

«No, eso se ha de haber acabado. Quiero salir como presidenta del Govern a las puertas del Consolat y anunciar que hemos eliminado el Impuesto de Sucesiones. Salir a decir a nuestros padres y abuelos, a toda una generación que se ha dejado la piel para dejarnos a todos un futuro mejor».

Por su parte, el candidato del PP a la alcaldía de Palma, Jaime Martínez, promete que pondrá en el mercado «las más de 30.000 viviendas vacías que hay en Palma» ante la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos.

Es una de las medidas que ha propuesto este viernes en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones de los palmesanos, así como garantizar la simplificación administrativa para reducir plazos.

Martínez ha lamentado que la actual situación es culpa del primer edil socialista José Hila y de las políticas de izquierdas, que no han sabido atajar el problema, recoge el PP en un comunicado.

«Esta tiene que ser la legislatura de la vivienda, donde pondremos en marcha políticas de vivienda que de verdad den solución a la crisis habitacional que sufrimos los palmesanos. En el PP tenemos un plan para la vivienda que se compatibilizará con una nueva ley y con un decreto de medidas urgentes», ha manifestado el candidato popular.