Profesores de un instituto de Mallorca reciben al conseller de Educación con camisetas contra el español

El Instituto Pau Casesnoves de Inca (Mallorca) se ha sumado este jueves a la campaña contra el español y la libre elección de lengua en las etapas de enseñanza primaria y secundaria que quiere aplicar el Govern balear que encabeza Marga Prohens. El colegio ha amanecido repleto de las famosas camisetas verdes y con una pancarta con el lema La llengua no es toca para recibir al conseller de Educación, Antoni Vera.

Se trata de una muestra de rechazo más por parte de muchos docentes afiliados al sindicato STEI al plan lingüístico de libertad de lengua en la enseñanza balear, en el que los padres podrán elegir la primera lengua de enseñanza de sus hijos, por lo que permitirá que las materias troncales o principales se impartan en español.

Antoni Vera ha manifestado su «respeto total» a la libertad de alumnos y docentes a expresar sus opiniones al ser recibido por docentes vestidos con camisetas verdes contra la libre elección de lengua.

A preguntas de los medios, el responsable balear de Educación ha insistido, como en otras ocasiones, en que el plan de la libre elección de lengua está basado en la autonomía de centro, la voluntariedad y el respeto a la normativa actual.

Vox Baleares lo tilda de «adoctrinamiento»

Ante este episodio del instituto de Inca, Vox Baleares ha mostrado su indignación a través de la red social X (antiguo Twitter) y ha denunciado que «director de centro y docentes están haciendo de comisarios políticos. No al adoctrinamiento». Por ello, han exigido más inspectores.

Por su parte, la diputada Manuela Cañadas ha calificado los hechos como «inaceptables e inadmisibles». Además, ha afirmado que «los docentes tienen que actuar como profesores, no como activistas y comisarios políticos. La lengua no se toca ni la española ni la catalana. Debe prevalecer el derecho de los alumnos y de los padres a escoger su primera lengua de enseñanza en libertad».

«No hay motivo para la alarma»

Ante el levantamiento de este instituto de Inca a la medida, apoyada por la mayoría de la sociedad balear en las pasadas elecciones autonómicas, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que «en tema de lengua no hay ningún motivo para la alarma ni para ponerse ninguna camiseta».

Además, la líder del Ejecutivo autonómico se ha descrito a sí misma como «una gran defensora de la libertad individual, incluso de ponerse una camiseta cuando no hay nada detrás». Asimismo, ha vuelto a explicar que «no hay ni habrá segregación por lengua; no se rompen los consensos de los últimos años porque no se modifica ni la ley de educación, ni la de normalización lingüística, ni el decreto de mínimos».

Cabe destacar que el plan de libre elección de lengua es totalmente voluntario y sólo se adherirán a él los centros educativos que quieran, por lo que se respetará la la autonomía de los centros y la libertad de los equipos directivos. En relación a esto, Prohens ha explicado que «el plan piloto es voluntario. Confío plenamente en el criterio de los grandes profesionales que tenemos aquí en el sector de la educación».

Por otro lado, la presidenta autonómica ha manifestado que entendería que se pusieran la camiseta si es para protestar contra la Lomloe, ya que, según ella, «se hizo a espaldas de los profesionales y los sindicatos se encontraron con una pared con el anterior Govern y aquí han encontrado las puertas abiertas para modificar todos los aspectos de esta nefasta ley».

En esta línea ha continuado y ha afirmado que entendería que se pusieran las camisetas verdes si «las infraestructuras educativas de las Islas están dejadas de la mano de Dios y tenemos centros educativos que hemos tenido que precintar porque peligraba la seguridad de los estudiantes y de los profesionales», o «si se la ponen porque faltan profesores de apoyo para atender la diversidad y a niños con necesidades educativas especiales, también lo entiendo».

Profesores de la UIB se rebelan

El pasado mes de diciembre, profesores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ya mostraron su respaldo a la campaña de movilizaciones contra la libre elección de lengua en las etapas de enseñanza primaria y secundaria obligatoria, que está extendiéndose en las últimas semanas entre los colegios e institutos públicos de Baleares. Estos docentes reclaman su derecho laboral a impartir las clases en catalán.