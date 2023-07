La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, tiene como primer objetivo en el ámbito educativo la suspensión parcial de la LOMLOE. Esta misma mañana de traspaso de competencias en las consellerias, la jefa del Ejecutivo autonómico se ha reunido con responsables de Educación en las Islas para plantear este objetivo. Según ha explicado en esRadio97.1, pretende «trabajar intensamente estos primeros días para suspender el sistema de notas de la LOMLOE para volver a las notas numéricas».

Prohens ha explicado que plantea esta medida «no porque lo diga el PP sino porque todos los sindicatos educativos, toda la comunidad educativa pidió la legislatura pasada que se dejara en suspenso esta barbaridad educativa que se llama LOMLOE».

Prohens ha indicado que la modificación que prevé de la Ley de Educación estatal vigente se referirá a «la parte que aún llegamos a tiempo, porque las matrículas están hechas, igual que los itinerarios y los profesores, asignados. La presidenta ha señalado que «vamos a trabajar a destajo estos días para que las familias podamos saber cómo progresan nuestros hijos; porque incluso de esto se nos ha privado con la LOMLOE».

Su objetivo en este caso es poder modificar la legislación antes de septiembre y tener «un inicio de curso con normalidad».

Por otra parte, Prohens ha anunciado asimismo en la entrevista de Gabriel Torrens en esRadio97.1 que quiere modificar la Ley de Educación balear «para ir corrigiendo desequilibrios e ir implantando la libre elección de lengua. Porque tenemos dos lenguas oficiales y esto es una suerte. Yo no voy a utilizar nunca la lengua como arma arrojadiza política», ha añadido, antes de recordar que en la pasada legislatura el Partido Popular había alcanzado un acuerdo con el PSIB-PSOE, que los socialistas rompieron in extremis que preveía que «ambas lenguas oficiales fueran vehiculares e incrementar asignaturas no lingüísticas en castellano».

Ahora, según su programa electoral y en virtud del acuerdo programático alcanzado con Vox, Prohens espera introducir «paulatinamente» la libre elección de lengua en la Educación a lo largo de la legislatura que empieza.