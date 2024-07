Primera lesión de la temporada: Javi Llabrés, tres meses de baja

Primera lesión de la temporada en el Mallorca. Las pruebas radiológicas a las que ha sido sometido Javi Llabrés han determinado que sufre una rotura en el abductor que le va a tener de baja por espacio de unos tres meses, lo que significa que no estará apto hasta noviembre. Duro contratiempo para el club, porque la idea era cederle a un Segunda en cuanto se hubieran concretado los fichajes de dos extremos que está buscando la dirección deportiva.

El Mallorca se enfrenta ahora a un problema porque no va sobrado de fichas y deberá tomar una decisión con Llabrés. Si lo inscribe gasta una licencia en un jugador que mínimo hasta noviembre no estará apto. Si no lo inscribe lo deja en el dique seco hasta enero. La mejor solución sería cederlo, pero hay que encontrar un club de Segunda que quiera recibir a un futbolista lesionado, y eso no es sencillo.

Mientras tanto, el equipo ha comenzado la segunda fase de la pretemporada en la isla, donde este miércoles se enfrentará al Poblense en el cuarto amistoso del verano, en un partido valedero para el tradicional Trofeu de s’Agricultura. Jagoba Arrasate sigue con sus ensayos afinando el sistema de juego con el que el Mallorca se moverá en el próximo curso, un 4-3-3.

El equipo ha ganado los tres amistosos que ha jugado ante el Crewe Alezandra (1-3), el Barnsley (0-1) y el West Bromwich Albion con goles de Lato, Marc Doménech, Muriqi, Asano y David López. El joven Marc Doménech, que la pasada temporada jugó en el San Francisco, está siendo una de las revelaciones del verano.