La previsión de déficit del Ayuntamiento socialista de Palma es con diferencia la más elevada de España

La previsión de déficit del Ayuntamiento para 2022 es con diferencia la más alta del conjunto de consistorios de España con una población superior a 250.000 habitantes, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), sobre evaluación individual de las corporaciones locales. El déficit previsto por el consistorio es de un 10,3%, el doble de la media nacional. Detrás de Palma se sitúa un grupo de cuatro Ayuntamientos (Valladolid, Barcelona, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria), pero con porcentajes que van desde el 6 al 8%.

Estas cifras las ha divulgado el PP de Palma, que señala que «este crecimiento de gasto responde a la incapacidad del alcalde, José Hila, de gestionar correctamente las finanzas municipales».

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, se ha expresado así: «Nos preocupa, y mucho, que los socialistas prevean para este 2022 un incremento interanual del gasto que supera el 20% con respecto a 2021. Según el informe de AIReF, sólo otros tres Ayuntamientos con más de 250.000 habitantes superan este porcentaje del 20%, pero por debajo del nivel de Palma».

«Este escenario de bola de nieve tiene efectos dramáticos sobre la sostenibilidad económica del Ayuntamiento, salvo que vaya acompañado de un incremento paralelo de la presión fiscal», dice el informe de la AIReF. «Es decir, que se suban los impuestos. Hila y los socialistas están demostrando que son incapaces de gestionar fondos municipales sin generar déficit y sin dejar un agujero en las arcas municipales», ha criticado Martínez.

Precisamente, el PP de Palma ha mostrado su preocupación por la pérdida de capacidad neta de financiación del Ayuntamiento. «La capacidad neta de financiación del Consistorio que se situaba en 2021 en 20 millones positivos pasa en base a las cifras presupuestadas del ejercicio 2022 a un importe negativo de 35 millones y alcanza los 46 millones negativos. En definitiva, entre el cierre del ejercicio 2021 y el previsto para 2022, Cort pierde capacidad neta de financiación por un importe de 66 millones», asegura el informe según relata Martínez.

El PP ha incidido en que esta subida de déficit no estaba contemplada en los presupuestos iniciales de del año. «Hila y los socialistas están tirando la casa por la ventana. Tratan de hacer en meses lo que no han hecho en ocho años, por puro electoralismo. No pueden embargar las finanzas de Palma, especialmente ahora», han denunciado.

Y prosigue el presidente del PP de Palma: «El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco de España y las instituciones económicas estiman que estamos al borde de una recesión. Y es más, con esta subida desaparece la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda afrontar nuevas inversiones en los próximos años con financiación propia. Es una vergüenza y el resultado de una nefasta gestión que sólo perjudicará a los palmesanos”.