El PP y Vox siguen negociando a marchas forzadas los presupuestos sin que de momento hayan alcanzado un acuerdo mientras se agota el tiempo. El martes a las 9,00 horas se inicia el pleno para la aprobación definitiva de los presupuestos y antes las dos formaciones que firmaron el acuerdo de gobierno deben alcanzar un acuerdo sobre los puntos clave que presenta Vox y que son los 20 millones para la libre elección de lengua, la reforma fiscal y la eliminación de subvenciones a patronales y sindicatos, siendo éste último ahora el punto donde hay más discrepancias.

El martes el pleno se iniciará con la presentación por parte del PP de sus votos particulares sobre todos los artículos y secciones que Vox ha tumbado esta pasada semana en la Comisión de Hacienda. Si no hay acuerdo y no prosperan los votos particulares del PP, ya no habrá posibilidad de aprobar la Ley de Presupuestos y se prorrogarán las cuentas del pacto de izquierdas que presidía Armengol.

Durante este fin de semana PP y Vox han alcanzado un principio de acuerdo para destinar 20 millones para iniciar la implantación de la libre elección de lengua. Era el punto más conflictivo y el que ha provocado esta semana la crisis entre las dos formaciones. Ahora, falta concretar dos puntos que Vox considera vitales: la supresión de las subvenciones a patronales y sindicatos y la supresión del Impuesto de Patrimonio a personas que tengan bienes por valor de hasta tres millones de euros. Actualmente este impuesto lo pagan quienes tienen bienes por un valor superior a 700.000 euros.

El programa electoral del PP contempla la supresión progresiva del Impuesto sobre el Patrimonio pero esta medida queda supeditada a la derogación del Impuesto de Solidaridad aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Si Baleares eliminara el Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes tendrían que pagar el Impuesto de Solidaridad con la particularidad de que la recaudación sería para el Estado y no para la Comunidad Autónoma

En cuanto a las subvenciones a patronales y sindicatos, el PP ha votado en contra de la enmienda presentada esta pasada semana por Vox en la Comisión de Hacienda y en este tema sigue sin haber acuerdo.

En la Comisión de Hacienda, Vox ha tumbado con su abstención el presupuesto de tres Consellerias -Educación, Economía y Hacienda-, además de IB3, IbDona y otras entidades públicas. También ha tumbado una veintena de artículos de la Ley de Presupuestos.

Todos los puntos rechazados por Vox los volverá a someter a votación el PP en el pleno del parlament de este martes. Si previamente no hay acuerdo con Vox y la gran mayoría de estos puntos no salen adelante, el presupuesto ya no se podrá aprobar. Lo más probable es que el PP retire su Ley de Presupuestos y se prorroguen los de Armengol.

Con todo, el Ejecutivo de Prohens podría presentar un nuevo proyecto fuera de plazo y que entrase en vigor con efectos retroactivos a 1 de enero. No obstante, puede haber medidas que no puedan aplicarse de forma retroactiva.

El vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha expresado al respecto que «dar por hecho que los presupuestos han caído es precipitado». Esta es una situación «perfectamente reversible» debido a que con el voto particular del PP los artículos y secciones que no se han aprobado se pueden aprobar en el pleno, ha añadido. «Dije que habrá presupuestos, lo mantengo», ha insistido.

Vox, dispuesto a llegar a un acuerdo sobre los presupuestos

Desde Vox han afirmado que siguen dispuestos a llegar a un acuerdo con el PP antes del martes pero admiten que de momento no hay nada cerrado.

El PP también está negociando con el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, pese admitir que no le siguen considerando «un socio». El vicepresidente ha anticipado no obstante que «muchas» enmiendas de Sa Unió serán incorporadas al presupuesto.

Córdoba, expulsado de Sa Unió y envuelto en una polémica por un supuesto chantaje al Govern para obtener un sobresueldo, ha confirmado esta semana que acudirá a la sesión plenaria -no fue al último pleno ordinario- pero no ha desvelado el sentido de su voto.

Hay que tener en cuenta que el PP tiene tantos escaños como los que suman PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (25) pero los populares suman el sí del ex diputado de Vox Xisco Cardona, quien ha avanzado que votará a favor «por responsabilidad».

Con el apoyo de Cardona, Vox tendría que votar en contra de los presupuestos si quisiera impedir que salgan adelante, aunque según informaron este jueves su postura actualmente es la de la abstención.