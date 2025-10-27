Los portavoces socialistas vulneran el Reglamento del Parlament al censurar las preguntas de OKBALEARES

Los portavoces socialistas en el Parlament balear, Iago Negueruela y Marc Pons, optaron primero por no responder ninguna pregunta que fuera formulada por periodistas de OKBALEARES. Más tarde se han dado ya dos episodios en los que de forma arisca han optado por prohibir las preguntas, lo que ya incomoda incluso a los funcionarios de Comunicación de la Cámara autonómica. Esta actitud choca de frente con el artículo número 19 del Reglamento del Parlament.

El artículo número 19 del Reglamento del Parlament dice literalmente: «Los diputados y las diputadas están obligados a adecuar su conducta al Reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, así como a no divulgar las actuaciones que, según lo que se dispone, puedan tener excepcionalmente el carácter de secretas».

Los hechos que tienen lugar últimamente en la sala de prensa donde los portavoces de los grupos parlamentarios comparecen ante los medios de comunicación dos veces por semana (lunes y miércoles), y que suponen censura extrema contra OKBALEARES al no permitir los portavoces del PSOE que este medio formule preguntas, choca con «respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias». Por tanto, se está produciendo un incumplimiento de este aspecto del artículo 19 del Reglamento.

Por su parte, el letrado del Parlament ha explicado a OKBALEARES que «poco se puede hacer porque la sala de prensa no es sede parlamentaria; la tenemos concebida como dependencia del Parlament cedida a los grupos políticos para sus comparecencias».

OKBALEARES ha puesto en conocimiento de la institución estos hechos a la espera de que se tomen medidas correctivas o que, al menos, se llame la atención a los portavoces socialistas por su discriminación y por vulnerar el derecho a la información. Se ha tomado nota aunque se insiste en que «la sala de prensa del Parlament no es sede parlamentaria» y podría, por tanto, no estar sujeta a las normas de «cortesía» a las que obliga el Reglamento.