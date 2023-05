La Policía Nacional ha detenido a un grupo de carteristas que actuaban en el aeropuerto de Palma, aprovechando cuando los turistas iban a abandonar la isla para sustraer sus carteras.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares, el pasado miércoles agentes del Cuerpo Nacional en el puesto fronterizo de Son Sant Joan detuvieron a un grupo de carteristas compuesto por un varón, de origen argentino de 67 años, y dos mujeres, una de ellas también de origen argentino de 57 años y otra de origen bosnio de 47 años.

Tenían como principal objetivo a turistas extranjeros, sobre todo de mediana y avanzada edad, que llegaban al aeropuerto en autobuses gestionados por turoperadores, una vez finalizado su periodo de vacaciones y cuando se disponían a tomar los vuelos de regreso a sus países de origen.

Este grupo de carteristas se caracteriza por la gran habilidad de las mujeres para sustraer las carteras de sus víctimas, dándose la circunstancia de que una vez que se habían apoderado del dinero en efectivo, llegaban a devolver la cartera al interior del bolso de las víctimas o dejarla junto a sus pertenencias. Esto hace pensar a los agentes que muchas víctimas no se daban cuenta de la sustracción y algunas de ellas al no echar en falta sus documentos de viaje y ante el miedo a perder sus vuelos no llegaron a interponer denuncia.

No obstante, al citado grupo de delincuentes se les imputan un total de cuatro delitos de hurto, cometidos en el aeropuerto de Palma, durante el pasado mes de abril.

La Policía ha señalado, además, que el grupo criminal se puede catalogar como itinerante sin un lugar fijo de actuación, acudiendo como norma general a lugares de gran afluencia turística, donde les es más fácil pasar inadvertidos y obtener elevados ingresos, dándose la circunstancia de que la mujer de origen bosnio ya fue detenida en junio del año pasado por hechos similares cometidos en el aeropuerto de Palma, junto a otros dos miembros del entramado criminal, y que el varón cuenta con una orden de alejamiento del aeropuerto de Alicante, por la comisión de ilícitos contra la propiedad.

Los tres detenidos acumulan en conjunto, más de 80 detenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y ante ese bagaje delictivo, la Policía Nacional ha solicitado a la Autoridad Judicial una orden de alejamiento de Mallorca, que fue concedida, motivo por el que deben abandonar la isla de forma obligatoria.

En los últimos días se ha denegado la entrada en España a cuatro personas, nacionales de Marruecos, Bulgaria y dos ciudadanos bolivianos, por incumplir los requisitos de entrada en el país.

Por otro lado, la Policía en el aeropuerto de Palma ha procedido a la detención de 17 personas, cuatro por reclamación judicial, una por delito de hurto, y una por favorecimiento de la inmigración y 11 por falsificación documental -ocho iraníes, dos nacionales de Sri Lanka y un albanés-, cuando intentaban viajar utilizando pasaportes falsificados de países pertenecientes a la Unión Europea.