El aeropuerto de Palma ha iniciado una investigación después de que una joven trabajadora de una compañía aérea de 21 años de edad tuviera que ser ingresada en la UCI tras ingerir un café de una máquina expendedora que estaba contaminado al contener insectos en su interior.

Paralelamente, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha asumido también una investigación tras la denuncia presentada por la familia de la joven trabajadora, que ya se encuentra en planta en proceso de recuperación. Supuestamente, el café con insectos provocó la reacción alérgica que llevó a la joven a la UCI.

La primera actuación de la Policía ha sido analizar la máquina de café para determinar si existían fallos de mantenimiento y si había insectos en su interior. La Policía también está a la espera de recibir los informes médicos con la finalidad de poder aclarar si existe relación entre la crisis alérgica que sufrió la trabajadora y la presencia de insectos en el café.

La fotografía del vaso con insectos que acompaña la denuncia presentada por los familiares de la trabajadora no es una prueba determinante dado que no fue custodiado adecuadamente. No es posible determinar si los insectos estaban en el café o acudieron después al vaso.

La Policía ha podido confirmar que otras personas tomaron café de la misma máquina sin sufrir ningún percance.

Como se informó este miércoles, la joven trabajadora fue ingresada en la UCI después de ingerir un café de una máquina expendedora del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma que estaba contaminado al contener insectos en su interior. Se especula que podría tratarse del gorgojo del café, un diminuto escarabajo.

Los hechos ocurrieron concretamente sobre las 10.30 horas del pasado lunes cuando la víctima se compró un café de una máquina expendedora accesible al público. Nada más dar un par de sorbos, la mujer empezó a sentirse mal y tuvo que ser atendida por los servicios médicos del aeropuerto, que le administraron adrenalina y otros fármacos con el objetivo de estabilizarla.

Posteriormente, los encargados de velar por la salud de la afectada llamaron a una ambulancia con la que fue trasladada a un hospital, donde estuvo ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según las informaciones, el café con insectos del aeropuerto de Palma produjo a la joven una reacción muy parecida a la que produce ingerir veneno. Un hecho que provocó que su salud se «degradase rápidamente», provocando a la trabajadora hinchazones en su cara y dificultades para respirar.

La empresa Areas, que explota las máquinas de vending instaladas en el aeropuerto de Palma, ha lamentado este jueves el incidente al tiempo que desea una pronta recuperación de la víctima. La empresa ha iniciado una investigación interna. La máquina está clausurada y los técnicos la revisarán cuando lo permita la Policía con la finalidad de averiguar si hay insectos en su interior.

Comunicado de Aneda

La Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (Aneda) ha enviado un mensaje de «tranquilidad» a los consumidores tras la hospitalización de una mujer después de ingerir un café extraído de una máquina expendedora del aeropuerto de Palma que contenía insectos en el interior.

En un comunicado este jueves, Aneda ha subrayado que se pone de «inmediato» a disposición de la investigación para tratar de ayudar en aclarar lo sucedido. «Con cautela, prudencia y el máximo respeto a la persona afectada», han añadido.

En esta línea, han señalado que las empresas que dan servicio de venta automática (‘vending’) deben cumplir unos parámetros y controles de calidad y seguridad alimentaria, así como análisis exhaustivos de limpieza y mantenimiento en las máquinas.

«En Aneda somos los primeros interesados en saber qué ha podido ocurrir y cómo ha sucedido», han asegurado, remarcando que, por ello, están en contacto con la empresa operadora para hacer un seguimiento del caso.

Con todo, han traslado un mensaje de tranquilidad a los consumidores, indicando que cada día se toman en España millones de cafés de máquina expendedora y que las empresas, según han insistido, velan por mantener los máximos estándares de calidad e higiene. Desde Aneda han deseado una pronta recuperación a la mujer afectada.