Pignoise actuará el 14 de diciembre en Es Gremi de la mano de Mallorca Live Nights.

Sigue sonando la música en las salas de la isla de la mano de Mallorca Live Nights, el ciclo de conciertos de otoño-invierno de Mallorca Live, que confirma nueva fecha con la actuación de Pignoise el 14 de diciembre en la sala Es Gremi de Palma.

Las entradas para esta nueva cita ya están disponibles desde 25 euros en la web www.mallorcalivefestival.com/nights.

Sólo hay que darse un paseo por un concierto de Pignoise para comprobar que las canciones del grupo formado por Álvaro Benito, Héctor Polo y Pablo Alonso forman parte de la cultura popular de nuestro país. Son varias generaciones a las que han enganchado durante dos décadas con su adhesivo pop-punk, tanto a público como a artistas que les citan sin disimulo como influencia.

Formada en Madrid a principios de los 2000, la banda llevaba dos discos a sus espaldas –Melodías desafinadas (2003) y Esto no es un disco de punk (2005)– cuando se topó con el gran éxito de su canción Nada que perder como sintonía de la serie de televisión Los hombres de Paco.

Desde aquel momento, Pignoise no dejó de cimentar su estatus como uno de las formaciones de guitarras más importantes de la escena nacional. Tras su último lanzamiento, Diversión (2021), en este 2024 el trío madrileño abre una nueva etapa, no sin antes festejar su 20º aniversario con un álbum que incluye colaboraciones de artistas de la talla de Andrés Calamaro, La La Love You, Loquillo, Hens, Pole, Hombres G, Taburete o Rulo y la Contrabanda para repasar un repertorio para el recuerdo. Un repertorio que compartirán con el público mallorquín el 14 de diciembre en Es Gremi.

La quinta entrega del ciclo abrió sus puertas el pasado 6 de septiembre con el contundente show del dúo de DJ y productores ELYELLA en el Recinto Mallorca Live Festival, en una noche que contó con talento local de la mano de DMASSO +1 y la carismática DJ palmesana Freenipples.

Próximamente se darán a conocer las siguientes fechas del ciclo, que volverá a programar música en directo en distintos espacios de la isla.

En esta edición Mallorca Live Nights cuenta con el patrocinio de Estrella Damm, ALUA Hotels & Resorts, Trasmed y Air Europa. Además cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca y el Institut d’Estudis Baleàrics.