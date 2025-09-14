Perfumes a puñetazos: dos hermanos atracan tienda en Palma y dejan herido al vigilante

Violento intento de robo en pleno centro de Palma. La Policía Local ha detenido a un joven de 19 años, de nacionalidad colombiana, tras protagonizar un robo con agresión en una perfumería situada en la plaza de España. El arrestado actuaba junto a su hermano, que logró huir del lugar con parte del botín.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando agentes de la Unidad de Seguridad Integral fueron alertados por varios clientes de una pelea en el interior del local. Al llegar, se encontraron al vigilante de seguridad forcejeando en el suelo con uno de los implicados. Los agentes inmovilizaron al joven, quien llevaba escondidos dos perfumes sustraídos, valorados en 240 euros.

El vigilante resultó herido leve, con contusiones en el rostro y enrojecimiento en los brazos. Según declaró, durante el intento de retener al ladrón, fue golpeado con violencia para facilitar la huida. El segundo implicado, hermano del detenido, escapó con un tercer perfume valorado en 73,99 euros. Las cámaras de seguridad confirmaron la secuencia delictiva.

Durante la intervención, el móvil del detenido no dejaba de sonar, recibiendo llamadas de un contacto guardado como “Brother”. Al ser interrogado, el joven confesó que se trataba de su hermano y reconoció que habían cometido el robo juntos.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y se le imputa un presunto delito de robo con violencia. Posteriormente fue puesto a disposición de la Policía Nacional. El vigilante, tras recibir atención médica, manifestó su intención de presentar denuncia.