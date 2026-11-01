La peor cara del verano de las costas de Baleares: retiradas 34 toneladas de basuras del litoral de las islas, la mitad en Mallorca

La peor cara del verano de las costas de Baleares: retiradas por el servicio autonómico de limpieza marítima 34 toneladas de basuras del litoral de las islas, más de la mitad en aguas de Mallorca con el plástico y la madera como los principales materiales recogidos, con 15.851,36 y 12.545,94 kilos, respectivamente, pero donde también se han retirado 3.118,02 kilos de otros materiales, 1.918,39 de vegetación, 704,49 de materia orgánica y 54,16 de aceites e hidrocarburos.

La campaña coordinada por la empresa pública PortsIB, adscrita a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, se ha desarrollado entre mayo y septiembre, con cinco meses de trabajo efectivo y un dispositivo de 23 embarcaciones, quince de tipo playa y ocho de tipo litoral.

El servicio ha trabajado para preservar la calidad ambiental de las aguas costeras y las zonas de baño, así como para contribuir a la seguridad de la navegación mediante la retirada de residuos y elementos peligrosos.

Por islas, Mallorca ha registrado el mayor volumen de recogida, con 17.552,93 kilos, seguida de Ibiza, con 7.943,08; Menorca, con 6.684,40, y Formentera, con 2.011,95. Las embarcaciones de playa han retirado 16.058,46 kilos, mientras que las de litoral han recogido 18.133,90 kilos.

En Mallorca, los municipios con mayor volumen de residuos retirados han sido Felanitx, con 2.850,90 kilos; Pollença, con 2.332,40; Santanyí, con 2.197,68, y Andratx, con 2.170,05. A continuación se sitúan Manacor, con 1.310,70 kilos, y Alcúdia, con 1.092,25.

En Menorca, Ciutadella ha encabezado la recogida con 1.779,90 kilos, seguida de Maó, con 1.003, y Es Mercadal, con 988,55. En Ibiza, Sant Josep de sa Talaia ha concentrado el mayor volumen, con 5.098,30 kilos, por delante de Sant Antoni de Portmany, con 1.060,80. En Formentera se han retirado 2.011,95 kilos durante el conjunto de la temporada.

Durante la temporada, el servicio ha recibido y atendido 39 avisos. De ellos, 25 procedían del 112 y Salvamento Marítimo y estaban relacionados con actuaciones de apoyo ante hundimientos y la retirada de troncos y animales muertos. Los otros 14 avisos procedían de instituciones y particulares, por episodios de dispersión de combustible, acumulaciones de plásticos o asistencia a personas.

Entre las actuaciones destacadas figuran la asistencia a embarcaciones a la deriva y la retirada de troncos, fragmentos de embarcaciones, boyas y otros objetos voluminosos. En Menorca se ha retirado un tubo de 40 metros y se ha intervenido ante una concentración de plásticos, mientras que en Mallorca se ha recogido una cabra viva.

El servicio ha mantenido asimismo su colaboración con instituciones científicas, como el CSIC, el SOCIB y el Instituto Oceanográfico, mediante la recogida de datos y el apoyo a muestreos y seguimientos de medusas y microplásticos en las aguas del archipiélago.