El servicio de limpieza del litoral de Baleares se supera: seis toneladas de basuras, 20 kilos de medusas y una cabra viva

El servicio de limpieza del litoral de Baleares se supera: de seis toneladas de basuras, 20 kilos de medusas y una cabra viva que fue rescatada en aguas de Mallorca donde el dispositivo puesto en marcha por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua intervino además en cinco casos de embarcaciones a la deriva y retiró además una boya metálica y un fragmento de casco de madera.

Por islas, se han recogido 3.252 kilos en Mallorca, 1.547 kilos en Eivissa, 1.138 kilos en Menorca y 391 kilos en Formentera. Las embarcaciones de playa han retirado 3.069 kilos, mientras que las de litoral han recogido 3.258 kilos.

Los plásticos han sido, un mes más, el principal tipo de residuo retirado, con 3.192 kilos, que representan el 50% del total. A continuación se sitúan la madera, con 2.061 kilos y el 32%; otros tipos de residuos, con 714 kilos y el 11%; los residuos orgánicos, con 213 kilos y el 3%; la vegetación, con 137 kilos y el 2%, y los aceites, con ocho kilos y el 0,14%.

En Menorca se han retirado varios troncos y una concentración de plásticos y se ha actuado ante una dispersión de gasóleo, mientras que en Ibiza y Formentera han intervenido en un caso de una embarcación a la deriva, han retirado una balsa de trabajo, han retirado un delfín muerto, han actuado ante una dispersión de aceites.

El servicio también ha detectado un aumento de la presencia de medusas en las zonas de baño, con una recogida de entre 15 y 20 kilos de ejemplares de diferentes especies. No se ha localizado ninguna carabela portuguesa en Baleares.

Durante agosto se han recibido y atendido ocho avisos. Cinco procedían del servicio de emergencias 112 y de Salvamento Marítimo, y tres, de instituciones y particulares.

La campaña de limpieza del litoral de 2026 comenzó en mayo y se mantendrá operativa hasta el 30 de septiembre. El dispositivo está formado por 23 embarcaciones, de las cuales 15 son de playa y ocho de litoral, distribuidas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

La temporada pasada, el servicio de limpieza del litoral retiró 36,8 toneladas de residuos, lo que representó un incremento del 32 % respecto al año anterior. La campaña, desarrollada entre los meses de mayo y septiembre, permitió mantener la calidad ambiental y la seguridad en las zonas costeras y portuarias de las islas, con una media diaria de 269,39 kilos de residuos retirados.