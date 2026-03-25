El paseo del puerto de Ibiza adelanta la temporada y será solo para peatones desde las cinco de la tarde, después de que la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) haya dado por finalizado el periodo de aparcamiento regulado en el denominado paseo de la Marina y en la avenida de Santa Eulària.

A partir de este martes y una vez acabado el invierno, se aplica nuevamente el horario de verano, que limita el acceso de vehículos al área del muelle sur exclusivamente para operaciones de carga y descarga.

Según esta regulación, los vehículos podrán acceder de lunes a viernes entre las 8:00 y las 17:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. El tiempo máximo autorizado para estas tareas será de 30 minutos, tanto para particulares como para empresas. Fuera de estas franjas horarias y durante el resto de días, el espacio permanecerá destinado al tránsito peatonal.

La apertura de la barrera del puerto durante los meses de invierno responde a una solicitud del Ayuntamiento de Ibiza, con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento en el entorno portuario. Esta medida se aplica desde el otoño de 2023.

Con la llegada del buen tiempo y el aumento de la actividad comercial en el puerto, el paseo de la Marina recupera su carácter principalmente peatonal, favoreciendo el uso ciudadano y la actividad de los establecimientos de la zona.

El puerto de Ibiza es uno de los grandes centros de actividad comercial y de ocio de la ciudad. Junto al puerto está el barrio de casas blancas de La Marina con intrincadas calles colmadas de cafeterías, bares, tiendas de moda, diseño, souvenirs, galerías de arte que son un polo de atracción para toda clase de turistas y visitantes o amantes de la artesanía, cerámica ibicenca o moda.

Hay que recordar que el pasado 1 de noviembre de 2025, la APB autorizó la apertura de la barrera de acceso al paseo de la Marina, permitiendo el paso al tráfico rodado.

De este modo, la APB daba respuesta al Ayuntamiento de Ibiza para facilitar la movilidad y el estacionamiento durante la temporada baja a vecinos, comerciantes y clientes de esta zona del puerto. La medida, que tan buenos resultados dio en los dos últimos años en los que se aplicó, se adelantó un mes respecto a la fecha habitual, y ahora ha llegado a su fin, con la entrada del nuevo horario de verano.