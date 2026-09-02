Pánico y milagro en Palma: dos coches fuera de control se empotran contra un bar y desatan la locura en plena calle

Momentos de auténtico terror en Palma se han vivido a media mañana de este miércoles en la céntrica calle Médico José Darder, donde un BMW fuera de control ha protagonizado una violenta sucesión de impactos que terminó con dos vehículos empotrados contra un local y la terraza de un bar.

Lo que parecía una mañana tranquila se convirtió en cuestión de segundos en una escena de pánico y desconcierto. El BMW avanzó fuera de control y embistió con enorme violencia a un Volkswagen que se encontraba aparcado, arrastrándolo durante su trayectoria antes de acabar impactando contra el establecimiento.

La violencia del accidente hizo saltar por los aires la normalidad de la zona. Turismos, motos, un local y la fachada del edificio resultaron afectados en una escena que dejó completamente conmocionados a propietarios, vecinos y transeúntes.

Lo más estremecedor, sin embargo, fue la proximidad de varias personas al lugar del impacto. Las cámaras de seguridad, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, captaron los instantes en los que un cliente del establecimiento y varias personas que se encontraban en la zona reaccionaron prácticamente en el último momento y lograron apartarse de la trayectoria del vehículo.

La reacción fue decisiva. El coche avanzaba con una fuerza considerable y el margen de tiempo para ponerse a salvo era mínimo. Las imágenes muestran así unos segundos de máxima tensión en los que varias personas consiguieron evitar ser investidas por el vehículo.

El BMW terminó golpeando el establecimiento y la terraza del bar. La trayectoria final del coche quedó condicionada por el choque previo contra los vehículos aparcados, así como por las columnas del edificio y el muro contiguo.

Estos elementos hicieron que el vehículo no continuara directamente hacia el interior del establecimiento, donde había gente en ese momento. El desenlace pudo haber sido, por tanto, mucho más grave. La escena posterior al brutal accidente en Palma tampoco estuvo exenta de tensión. Tras la colisión, comenzó a salir humo del interior del vehículo, aumentando todavía más la incertidumbre entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

En ese momento, los dos ocupantes del coche salieron del vehículo. Pero, lejos de permanecer en el lugar, los dos ocupantes abandonaron la escena y huyeron entre la multitud. El vehículo quedó atrás mientras en la zona permanecían los daños provocados por la sucesión de impactos.

El escenario era impactante: turismos destrozados, motos afectadas y daños en la fachada del edificio después de que el BMW terminara su recorrido contra el local y la terraza del bar. La huida de los ocupantes añadió todavía más desconcierto a una situación que ya había provocado momentos de enorme tensión. Quienes presenciaron lo ocurrido tuvieron que asimilar en cuestión de segundos la violenta colisión y, posteriormente, comprobar cómo los dos ocupantes desaparecían del lugar.

Vecinos, propietarios y transeúntes de la zona quedaron en estado de shock tras comprobar la magnitud del accidente y la cercanía que tuvo el vehículo con las personas que se encontraban en las inmediaciones. El suceso adquiere además especial relevancia entre quienes conocen esta zona de Palma, ya que recuerdan que apenas unos meses antes ya se habían producido otros incidentes en el mismo lugar.

Ahora, la Policía Local investiga el accidente en Palma para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo la pérdida de control del vehículo y tratar de determinar qué ocurrió antes de que el BMW acabara impactando contra los vehículos aparcados, el local y la terraza.

La investigación también deberá permitir dar con el paradero de los dos ocupantes que huyeron del lugar después del accidente. Mientras tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad permiten comprobar la espectacularidad de lo ocurrido y, sobre todo, la rapidez con la que se desarrolló todo.

En apenas unos instantes, un BMW fuera de control embistió a un Volkswagen, arrastró el vehículo y terminó impactando contra un establecimiento en una de las calles de Palma.

El resultado dejó importantes daños materiales y una escena de enorme tensión, pero también una conclusión evidente para quienes presenciaron el accidente: varias personas estuvieron a escasos instantes de quedar en la trayectoria del vehículo y lograron apartarse a tiempo.

Una mañana aparentemente normal terminó así, convertida en una escena de pánico en pleno Palma, con un coche fuera de control, varios vehículos afectados, un bar golpeado y dos ocupantes que abandonaron el lugar tras el impacto.