Palma recuerda a sus seres queridos en una jornada marcada por la emoción, la música y el homenaje

Palma vive estos días una de las jornadas más emotivas del calendario, en la que cientos de familias se acercan a los cementerios municipales para recordar, homenajear y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos. Una fecha en la que las flores, los silencios y los pequeños gestos de cariño se convierten en protagonistas de un día cargado de sentimientos.

Con motivo de esta festividad, el Ayuntamiento de Palma ha querido trasladar su respeto y cercanía a todas las personas que acuden a los camposantos para rendir homenaje a quienes ya no están. Asimismo, ha puesto en valor el trabajo que realizan diariamente los profesionales de la Empresa Funeraria Municipal (EFM), destacando su profesionalidad, dedicación y sensibilidad en la atención a las familias durante momentos especialmente difíciles.

Desde el consistorio han agradecido especialmente el trato humano que estos trabajadores ofrecen a los visitantes, así como su compromiso con el cuidado y mantenimiento de un espacio tan significativo para la ciudad. Un reconocimiento que también se ha hecho extensivo al conjunto de servicios municipales que trabajan estos días para garantizar que las visitas transcurran con normalidad, seguridad y en las mejores condiciones posibles.

«El respeto, el afecto y el acompañamiento» han sido algunos de los mensajes que el Ayuntamiento ha querido hacer llegar a las familias, recordando la importancia de estar cerca de quienes viven estas fechas desde la nostalgia y la ausencia.

La jornada ha contado también con una programación especial en los cementerios municipales de Palma, organizada por la Empresa Funeraria Municipal, que ha querido incorporar la música como una forma de acompañamiento y homenaje.

Durante la mañana de este domingo se han celebrado diferentes actuaciones musicales en distintos espacios del Cementerio Municipal de Palma. Los visitantes han podido disfrutar de las interpretaciones de Ela Mikhaylenco, al violonchelo; Soriana Ivanic, al violín, y Damià Timoner, a la guitarra.

Una propuesta cultural que ha aportado un ambiente de recogimiento y sensibilidad a una jornada en la que cada familia guarda su propia historia y su particular manera de recordar. Además, la EFM ha habilitado cuatro carpas informativas en distintos puntos del recinto para atender y orientar a los visitantes. También se ha instalado un punto adicional de venta de flores en el Tanatorio de Son Valentí, con el objetivo de facilitar los preparativos y las visitas.

Para facilitar el acceso de las familias, los cementerios municipales de Palma mantienen un horario especial de apertura, de 7.30 a 21.30 horas, hasta este lunes, 2 de noviembre. Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha activado un servicio especial de autobuses para favorecer los desplazamientos en transporte público hasta el cementerio de Son Valentí. Este dispositivo se mantiene también durante la jornada de este domingo.

Así, Palma se prepara para despedir estos días de recuerdo con una imagen que se repite cada año: familias que llevan flores, personas que regresan a lugares llenos de recuerdos y pequeños homenajes que demuestran que, aunque alguien ya no esté físicamente, su memoria continúa ocupando un lugar imprescindible en la vida de quienes le quieren.