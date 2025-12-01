Palma, primero para sus habitantes

Según su ayuntamiento, Palma quiere liderar una nueva etapa en la historia del Mediterráneo porque es una ciudad que ya no se limita a recibir visitantes, sino que los invita a participar en su transformación. Esto debería ser una excelente iniciativa. Y por esto ha presentado su candidatura para ser declarada Capital Europea de la Cultura 2031, para transformar la ciudad con el lema Mediterráneo en movimiento». Claro está que competirá junto a otras ciudades españolas como Burgos, Cáceres, Granada, Pamplona o Toledo, difíciles candidatas, sin duda.

Pero, parafraseando a Antonio Muñoz Molina, Madrid hoy y ahora, también Palma, es una ciudad cada día más inhabitable, que hasta los pájaros y los perros huyen despavoridos del escándalo de los coches y las motos trucadas para irritar más los oídos. Los repartidores de paquetes de comida van de un lado a otro sin sosiego en la confusión del tráfico y en la prisa despiadada de las aceras. A las tiendas se les permite mantener a todo volumen la calefacción o el aire acondicionado y las puertas de par en par con el objeto de favorecer más aun el despilfarro de energía…

Paralelamente a la transformación que ahora Palma persigue, no estaría de más, antes que para dar cumplida respuesta a sus visitantes cumplir para sus propios habitantes, que su ayuntamiento comenzara también a transformar la ciudad, revitalizando espacios y patrimonio en un proceso de regeneración integral y sostenibilidad. Porque Palma, dicho sea, con sentimiento, está dejando de ser, si no lo es ya, la capital de una isla que fue de la calma, donde el civismo impregnaba toda su existencia. Ojalá antes que satisfacer a nuestros visitantes primero lo logremos para sus habitantes.

MARTES: EL TEMPLE. De los templarios hasta hoy -en su día y de aquí su nombre-, no queda nada. Antes, denominada Almudaina Gumara, una antigua fortificación islámica que, tras la Conquista de Mallorca por Jaime I, estuvo controlada por la Orden del Temple. Construida en el siglo XII, después de la cruzada de Mallorca de 1.114 se fue desmantelado cuando el Estado la vendió a particulares. Se conserva sólo la puerta de acceso a la ciudad que presenta dos torres en sus flancos llamadas Torres del Temple, declaradas BIC. Y hasta aquí se escribe su historia. El temple hoy es, al parecer, una casa de vecinos con uno, dos y tres pisos donde lo que en su día fue -hay viejas imágenes- ha dejado de ser. Serán los responsables de la restauración unos expertos, pero lo que les ha salido es un auténtico churro difícil de explicar.

MIÉRCOLES: MEÉS, SOCIO DE BILDU. Mallorca Nova, son un grupo de jóvenes de Més que defienden que Vicenç Vidal debe romper con Sumar, aunque, por el contrario, la mayoría del partido ha rechazado tal propuesta y con Sumar desea continua unidad a la vergüenza del sanchismo. Este colectivo fijÓ como línea roja que Més no debe participar en coaliciones que no sean de ámbito exclusivamente de los Països Catalans, y vistas las cosas con perspectiva, es más decente, aunque sea minoritaria, la postura de Mallorca Nova que la del resto del partido. Més y Vicenç Vidal forman parte de Sumar y en Sumar está Bildu, lo que significa que Més forma parte de un grupo, por llamarlo de algún modo, porque Yolanda Díaz ya no sabe ni lo que quiere ni lo que representa, salvo permanecer en el poder, de un partido de los herederos de asesinos todavía sin haberse arrepentido de sus más de 800 muertos.

¿Quiere Més seguir con Sumar y Bildu siendo cómplice? Al parecer, sí. Más digna la posición de Mallorca Nova, con menos sangre derramada para obtener unos utópicos Països Catalans. La deriva de Més, sucesor de un PSM independentista, pero sin la radicalidad actual, carece en Mallorca de cualquier sentido.