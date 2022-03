El Palma Futsal vive un momento dulce de la temporada. Tras solo una derrota en los últimos once encuentros, los de Vadillo se enfrentan al Levante este viernes (20:00 horas / La Liga Sports TV) en un partido en el que buscarán alargar la buena dinámica en la que se encuentra inmerso el equipo. El cuadro balear es el conjunto más en forma de la competición y su gran 2022 lo avala con grandes resultados.

Ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos ligueros que ha disputado y ya ha escalado hasta la quinta posición. Los mallorquines, que además disputaron una Supercopa de España en la que demostraron vivir un excelente estado de forma, parecen haber alcanzado el nivel que su entrenador quiere, justo cuando las lesiones les han respetado y les han permitido tener continuidad en los entrenamientos y partidos.

Este viernes se enfrentan a un siempre difícil Levante que, a pesar de no estar en su mejor temporada y no haberse clasificado para la Copa de España, tiene una de las plantillas más valoradas de la liga. El conjunto dirigido por Diego Ríos es capaz de mostrar un gran potencial, aunque en este curso no ha conseguido sacarlo en muchos partidos.

Así como el Palma Futsal en estos momentos es el equipo más en forma de la liga, el Levante es el peor de la competición sumando cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. El conjunto granota ocupa la decimosegunda plaza de la clasificación, encontrándose a ocho puntos de las posiciones de playoff y nueve sobre las de descenso.

El cuadro balear buscará conseguir el triunfo en una pista complicada, aunque Vadillo no podrá contar con Eloy Rojas ni Cainan. El ala gaditano sufre una sobrecarga en el glúteo y causa baja tras no entrenar durante toda la semana y ser tratado por los servicios médicos del club para que pudiese llegar al partido de este viernes, pero se ha preferido no arriesgar. Cainan ha viajado a Brasil con permiso del club por asuntos personales y regresará la semana que viene a Palma.

Antonio Vadillo valoró el partido contra Levante y advirtió que “vamos a jugar contra un rival que es muy buen equipo, que contra todos los pronósticos se ha quedado fuera de la Copa de España y no está en los puestos de arriba, pero que esto le convierte doblemente peligroso. Llevan varias derrotas consecutivas, por lo que es un rival herido y les hace más peligrosos aún”. Aún así, reconoció que este partido es importante para “seguir escalando puestos en la clasificación y luchando por los puestos de ahí arriba”.

Por su parte, Tomaz quiso restar importancia al momento por el que está pasando ahora su rival y afirmó que “es un gran rival, tiene grandes jugadores. Es verdad que están en una mala dinámica y tenemos que aprovecharlo”, y añadió que “nosotros tenemos que seguir nuestro juego, en nuestra línea y con la pelota, que estamos muy bien con ella”.