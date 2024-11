Pablo Cano, ilusionado con el Fibwi: “El equipo sigue creciendo”

Tras cerrar su participación en la Copa de España, el Fibwi Palma Bàsquet se centra de nuevo en la fase regular de la Segunda FEB. El conjunto palmesano recibirá el domingo a las 18 horas la visita del CB Sant Feliuenc en el que será su segundo partido consecutivo en Son Moix tras el derbi del pasado miércoles ante el Palmer Basket Mallorca Palma. “Estamos ilusionados por volver a jugar en casa ante nuestra gente y seguir probando algunas cosas que vamos corrigiendo y otras que vamos a ir incluyendo poco a poco para seguir creciendo como equipo”, ha explicado tras el entrenamiento del equipo en Son Moix Pablo Cano, entrenador del Fibwi Palma Bàsquet que se ha referido también a la salida de Owen Long.

“Estamos ocupados en conseguir un jugador que tenga esas características de anotación pero estoy tan contento con los jugadores que hemos fichado que estoy más ocupado en lograr que el talento individual que tienen los jugadores florezca durante los 40 minutos y no sólo por momentos del partido. Momentos como estos son buenas pruebas para el grupo y el grupo está reaccionando bien”, ha señalado el entrenador uruguayo.

Sobre el rendimiento de su equipo durante el partido de Copa de España ha señalado: “Al equipo lo vi muy bien. Tuvimos algunos errores no forzados que nos costaron el partido. A nivel de rendimiento y juego creo que hicimos una muy buena primera mitad. En el segundo tiempo tuvimos también muy buenas acciones aunque nos faltó algo de foco para poder cerrar el resultado. A nivel de rendimiento el equipo sigue creciendo y poco a poco vamos encontrando fortalezas de algunos jugadores que esperemos sigan creciendo a lo largo del año”.

En cuanto al CB Santfeliuenc ha reconocido Pablo Cano que el hecho de que el próximo rival del Fibwi Palma Bàsquet venga en una situación un tanto delicada, suma tres derrotas consecutivas, le convierte en un rival peligroso. “Son un equipo que va a salir a competir. Los resultados de la Liga a veces son un tanto confusos porque un equipo viene con victorias consecutivas y ya creemos que es imbatible o viene con derrotas y ya creemos que es fácil pero es una liga muy pareja y una liga en la que todos los equipos juegan bien al baloncesto. No he visto un solo equipo que no me guste y me veo todos los partidos. Todos los encuentros tienen su dificultad y la idea es enfocarnos en el próximo partido y ver como superamos la dificultad que nos va a proponer el partido”, ha comentado Pablo Cano.