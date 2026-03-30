Ossifar anuncia el lanzamiento de una nueva canción que estrenará en directo en Son Fusteret el 3 de julio 

Tras el éxito del concierto del año pasado con todas las entradas vendidas, Ossifar vuelve a los escenarios con nueva música. La banda mallorquina prepara el lanzamiento de un nuevo tema, que se podrá escuchar por primera vez en directo el próximo 3 de julio en Son Fusteret.

El nuevo tema estará dedicado a sus seguidores y al recorrido vital y musical de la banda, convirtiéndose en una pieza que mira atrás con complicidad, rindiendo homenaje a sus fans. Fiel a su estilo, Ossifar mantiene su esencia, con un punto cómico y vinculado a Mallorca. Una canción que, en palabras de los músicos, «generará mucha ternura y muchas lágrimas; será una canción para entregar nuestro corazón a todo el público».

La canción se está grabando en los estudios de Antoni Noguera, con la discográfica Blau y con Manangelment como oficina de management. La canción llega tras casi 30 años sin publicar nuevas composiciones y supone un momento especial para el grupo.

El estreno en directo y en gran formato tendrá lugar en el concierto que se celebrará en Son Fusteret el próximo 3 de julio, donde la banda interpretará la nueva canción ante su público. Una cita que se presenta como uno de los momentos musicales más destacados del verano y que refuerza el vínculo entre Ossifar y sus seguidores, un grupo que marcó una generación en la década de los 90.

Hay que recordar que Ossifar actuó el pasado verano en el Cuartel General Luque de Inca y agotó las entradas. Fue una noche inolvidable, cargada de emociones, donde la banda tocó algunos de sus temas más míticos como Petman, Tòfol Colom, Pasodoble de amor, En Gori Cuper té morenes, Los quemelos, Telefóname o Ay Tonina.