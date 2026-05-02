Toda la flota en acción en la segunda jornada de la Sandberg PalmaVela

La Sandberg PalmaVela ha celebrado este viernes su segunda jornada de competición, en la que ya ha entrado en juego toda la flota en un día marcado por un viento de Xaloc de unos 12 nudos de media, inestable en presión, acompañado por momentos de lluvia que han añadido dificultad a la jornada.

Hasta ocho clases han estrenado hoy sus casilleros en un día muy largo en el agua. Cinco de ellas —ORC 0, ORC 1, ORC 2, ORC A2 y Espíritu de Tradición— han disputado un recorrido costero de casi 25 millas que ha llevado a la flota desde la bahía de Palma hacia Cabo Blanco y Cala Pi, regresando posteriormente hacia Cap Regana en un trazado técnico con numerosos cambios de presión y roles de viento. Desde ahí, la flota afrontó un último tramo en zigzag desde la zona de Cala Vella, finalizando en el mismo punto de salida.

El resto de clases han completado, tal y como preveía el programa, dos pruebas barlovento/sotavento.

Rose amplía su ventaja entre los Maxi

En la clase IMA/IRC, el Wally 80 Rose del alemán Sven Wackerhagen ha sido el gran protagonista de la jornada. El equipo se impuso con autoridad en las dos mangas del día, consolidando su liderato en la clasificación general.

El Wallycento Tilakkhana II de la armadora francesa Pascale Decaux sumó dos segundos puestos que le permiten mantenerse en la pelea, mientras que el Pelotari Project de Andrés Varela, patroneado por Gabriel Juan, cierra el podio provisional por segundo día consecutivo.

La clase TP52, la más internacional de esta edición con 13 unidades de 11 países, ha inaugurado hoy su participación en la regata. La jornada estuvo marcada por la disparidad de resultados entre ambas mangas, con cambios constantes en las posiciones.

El holandés No Way Back, de Pieter Heerema, se sitúa como primer líder tras firmar un quinto y un primero. El italiano Alkedo y el brasileño Crioula IV, de Eduardo Plass, ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, empatados a puntos.

La regata costera en ORC 0 se resolvió en apenas una hora, con una nueva victoria para el Ino Veritas de James Neville, que se confirma como el barco a batir tras dos jornadas.

El Aproperties – Blue Carbon de Toni Guiu y el Aifos 500 de la Armada Española mantienen una intensa pugna por el podio, empatados a cinco puntos en la segunda y tercera plaza.

En ORC 1, Nola cuenta como táctico con Nick Rogers, campeón del mundo de 470 y bimedallista olímpico. El barco estonio fue el ganador de la regata costera, aunque esta victoria no fue suficiente para arrebatar el liderato al Elena Nova, del RCN Palma, que finalizó segundo y mantiene la primera plaza provisional.

Ambos equipos están separados por solo un punto, mientras que el Vargen conserva la tercera posición, aunque con el Hydra Forelle Estates al acecho.

Formula X, nuevo líder en ORC 2

La jornada dejó movimientos importantes en ORC 2, donde el británico Kine, vencedor de La Larga, firmó una gran actuación en la regata costera tras completar el recorrido en tres horas y 40 minutos, lo que le permitió subir hasta la segunda posición provisional.

“Ha sido una regata muy técnica, con muchos roles y diferencias de presión. La primera parte, con menos viento, nos fue bien y pudimos coger ventaja. Luego el viento subió y conseguimos mantenerla hasta el final”, explicaba el murciano Diego Fructuoso desde el Kine.

El Formula X, armado y patroneado por Rodrigo Sanz, fue segundo en la costera y se sitúa como nuevo líder de la clasificación general, abriendo brecha sobre el Magica de Marco Corno, que cae de la primera a la tercera posición tras finalizar séptimo.

Abracadabra manda en ORC Sportboat y triple empate en ORC 3

En el campo de regatas Bravo, las clases ORC Sportboat y ORC 3 han completado dos pruebas barlovento/sotavento.

En Sportboat, el Abracadabra del CN Arenal no ha dado opción a sus rivales, imponiéndose en ambas mangas del día, la primera con casi cuatro minutos de ventaja. Más ajustada fue la segunda, en la que el Now 4, segundo en la general, finalizó a solo 18 segundos.

En ORC 3, la igualdad ha sido máxima, con un triple empate a cinco puntos en cabeza. El Falapouco, del armador alicantino Andrés Manresa y patroneado por José Ballester, lidera la clasificación, seguido del Wanderlust y del Hyatt Hydra Youth, del CN El Balís.

Las clases monotipo han competido en el campo Alfa, frente a la catedral de Palma. En Dragón, el Jupiter de Ben Kolf lidera tras dos victorias, seguido del Aurum de Tanit Cabau.

En Flying Fifteen, el liderato es para el Femme Fatale de Mark Branagh, del RCN Port Pollença.

En el mismo campo de regatas han competido los ORC 4-5, donde el Tres Mares, armado por María Campins y patroneado por Juan Escandell, ha cruzado la línea en primer lugar en ambas pruebas. El Just the Job es segundo tras firmar dos segundos puestos.

Con solo dos tripulantes a bordo, la regata costera de la clase ORC A2 ha servido para establecer el primer líderes de la clasificación general tras una exigente jornada de navegación. Kim y Guaguanco IV son los primeros líderes mientras Flight of Durgan comanda en Espíritu de Tradición.