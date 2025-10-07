Osasuna-Illes Balears: test de nivel hoy en Anaitasuna

El Illes Balears Palma Futsal afronta este martes un nuevo compromiso de liga en la exigente pista de Anaitasuna (21:00 horas / LaLiga+). El duelo ante Osasuna Magna, correspondiente a la jornada 8 de la Primera División, se adelanta en el calendario debido a la disputa de la Copa Intercontinental, lo que convierte esta en una semana especialmente complicada, con una segunda salida programada el sábado para visitar a O Parrulo Ferrol.

Tras el triunfo del viernes ante el Servigroup Peñíscola en Galatzó, el equipo apenas ha contado con un día de descanso y una única sesión de entrenamiento antes de poner rumbo a Pamplona. Consciente de la dificultad del escenario, el Illes Balears Palma Futsal quiere romper la racha negativa en liga en Anaitasuna, donde ha caído en sus dos últimas visitas. La última vez que se midieron allí fue en los playoffs por el título, con una victoria ajustada de los mallorquines por 1-2.

El objetivo es claro: encadenar una segunda victoria consecutiva, mantenerse en la parte alta de la clasificación y ganar confianza de cara al maratón de partidos que se avecina. El conjunto balear suma 12 puntos y se encuentra a solo dos del líder, Jimbee Cartagena. Un triunfo en Pamplona colocaría al equipo como líder provisional de la competición.El Osasuna Magna, por su parte, ocupa la séptima posición con siete puntos, empatado con varios equipos que pugnan por entrar en zona de Copa de España. En este arranque de temporada, los navarros suman dos victorias, un empate y dos derrotas, y buscarán hacerse fuertes en casa para seguir consolidándose entre los ocho primeros.

Antonio Vadillo viaja con toda la plantilla disponible a excepción de Piqueras. Fabinho y Rivillos, que arrastran molestias tras un choque entre ambos en el calentamiento del pasado viernes, han entrado en la convocatoria y podrán participar si su evolución es favorable.