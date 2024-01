Ortells acelera: quedan tres días para cerrar el mercado y el Mallorca busca con desesperación un extremo con el que cerrar su plantilla. El serbio del Torino Nemanja Radonjic es el objetivo, tal y como ya contó OKBALEARES, pero el presidente del club italiano, Urbano Cairo, es un negociador muy complicado y las conversaciones van muy lentas. El jugador no estuvo convocado en el último partido de la Serie A y esa es una buena noticia, pero se acerca el 31 de enero y no queda ya mucho margen.

La sensación es que habrá que esperar al último día de mercado para cerrar una operación que lleva larvándose desde hace semanas, cuando se tuvo conocimiento del interés del jugador por abandonar el Torino. Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico coinciden en la conveniencia de Radonjic, al que consideran el futbolista ideal para ocupar la posición de extremo, pero la negociación es muy complicada tanto en el aspecto económico como en el deportivo. Lo que está sobre la mesa es una cesión con opción de compra, una operación parecida a la que llevó a cabo la semana pasada con Nacho Vidal, que ya estuvo en el banquillo ante el Betis.

La llegada de Radonjic llevará aparejada con casi toda seguridad la salida de Amath, que tiene mercado tanto en Segunda División como en el extranjero, y que aquí se quedaría sin espacio. El jugador senegalés, que no ha marcado ningún gol esta temporada, está también pendiente de lo que pueda pasar con el serbio, por lo que estamos hablando de una operación a doble banda que todo hace indicar que se resolverá sobre la bocina.

Por otro lado hoy se sabrá el alcance de la lesión de Samú Costa, que recibió una entrada de Cardoso en el partido del sábado ante el Betis que le abrió una brecha en la rodilla. En principio las expectativas de que pueda estar disponible en la ida de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad son escasas y, desde luego, todo hace indicar que se le descartará para el partido de Liga de este viernes en San Mamés ante el Athletic.

En este sentido, crece la indignación en el club por la doble vara de medir del árbitro Díaz de Mera, que ayer en el partido entre el Sevilla y Osasuna sí llamó la atención del colegiado en una entrada de Suso que le supuso la tarjeta roja, mientras que se inhibió en la acción sobre Samú Costa. Díaz de Mera expulsó la pasada temporada a Javier Aguirre en Son Moix, en un partido en el que dejó sin señalar en el último minuto un flagrante penalti de Oliván sobre Ángel.