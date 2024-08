‘La Oreja de Van Gogh’ actúa hoy en Es Jardí con todo vendido

Es Jardí, el punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín y la mejor terraza del Mediterráneo ha regresado esta semana con nuevas fechas: Summer of Love, que dejó ayer para el recuerdo una noche inolvidable, y La Oreja de Van Gogh, que actuará hoy, 17 de agosto, con todo el taquillaje ya vendido en un concierto muy esperado en el que se celebrarán sus más de 25 años en los escenarios.

A causa de la DANA, y de forma conjunta con la banda Viva Suecia, se decidió aplazar el concierto previsto para este jueves 15 de agosto en Es Jardí con el fin de velar por la seguridad de los asistentes. La nueva fecha para poder disfrutar de la banda de la escena alternativa en España, Viva Suecia, será el próximo miércoles 28 de agosto.

Los compradores recibirán un mail para solicitar el importe íntegro en caso de no poder asistir al show en la nueva fecha. Esta solicitud se podrá hacer hasta el domingo 18 de agosto. Para aquellos que puedan asistir al concierto, la entrada será la misma. (No recibirán una entrada nueva). Todos los compradores del concierto de Viva Suecia podrán acceder a la fiesta Summer of Love del próximo 16 de agosto presentando en puerta la misma entrada de Viva Suecia (No recibirán invitación extra).

Fue el evento de apertura de la primera edición de Es Jardí y volvió a invadir el jardín mediterráneo de nostalgia. La fiesta hippy Summer of Love llevó anoche a los asistentes de viaje a la inocencia mágica de los años 60, 70, 80 y 90. Una oportunidad perfecta para bailar al son de las melodías inolvidables de Jimmy Hendrix, Santana, Tina Turner, Bob Marley, entre otros. Una noche única para disfrutar de los ritmos de pop, rock y soul de otra época en una velada que olió a incienso y flores e ilumina el alma.

Hoy, otro plato fuerte. Mallorca tenía ganas de recibir a la banda imprescindible del pop español y así ha quedado demostrado tras agotarse las entradas a la venta este pasado lunes. Han pasado ya más de dos décadas desde que cinco amigos de San Sebastián robaban tiempo a sus estudios para dar forma a sus primeras canciones en un local de ensayo. Aquella aventura incierta, a la que bautizaron como La Oreja de Van Gogh, se convertiría en un fenómeno nacional y un apasionante éxito global.

El grupo ha dejado por el camino algunas de las composiciones más emblemáticas del pop español, una galería de premios como ningún otro artista del país pueda soñar (Grammy Latino al Mejor Álbum de Pop, MTV Internacional al Mejor Artista Español, dos Premios Ondas, dos Premios de la Música…) y el título de banda nacional con mayores ventas del siglo XXI.

Con canciones que tenemos grabadas a fuego como ‘El 28’, ‘La playa’ o ‘Rosas’, entre muchas otras, han recorrido medio planeta en giras interminables.

La última, presentando su octavo trabajo, Un susurro en la tormenta (2020) les llevó por Latinoamérica, Estados Unidos y una doble gira por España, un total de 125 conciertos ante más de 400.000 personas. Tras un pequeño parón para tomar aire tras este largo viaje, Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Álvaro preparan su próximo disco y en 2024 vuelven para celebrar en Mallorca sus más de 25 años de camino.