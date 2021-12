Las tres formaciones de la oposición en el Ayuntamiento de Palma (PP, Ciudadanos y Vox) han cargado contra la falta de transparencia del gobierno municipal en la tramitación del nuevo Plan General, en el pleno extraordinario celebrado esta mañana en el Consistorio palmesano.

La portavoz del PP, la concejala Mercedes Celeste, calificó de “incomprensible” el “ocultismo” con el que el equipo de gobierno del alcalde socialista, José Hila, ha elaborado el documento de revisión del nuevo planeamiento en el que se ha aprobado por unanimidad ampliar el período de alegaciones hasta el 15 de febrero.

La portavoz popular ha alertado de que la propuesta de Hila es un documento “con una fuerte carga ideológica que no cumple con su función principal como es ofrecer soluciones reales a la falta de vivienda, la revitalización de las barriadas degradadas, a las desigualdades entre los niños de Palma o a las necesidades de trabajo y promoción económica”.

Para Celeste, la propuesta urbanística esconde limitaciones importantes para el desarrollo de la actividad comercial y económica en toda la ciudad”.

Desde las filas de Ciudadanos, su portavoz municipal, Eva Pomar, lamentó que el gobierno municipal “priorice los plazos electorales frente a la participación ciudadana» en el proceso de aprobación del nuevo planeamiento.

Durante su intervención, la portavoz de la formación liberal hizo hincapié en la necesidad de ampliar los plazos de presentación de alegaciones «dada la complejidad que presenta este plan, que consta de un total de 14.000 folios, para los ciudadanos que no son expertos en urbanismo».

En este sentido, criticó el hecho de que las personas que pidan cita previa para consultar aspectos concretos del plan “tienen solo 20 minutos para aclarar las dudas, independientemente de las que tengan, y quienes quieren consultar el plan en papel se encuentran con columnas de papeles sin un guion que facilite la consulta», señaló Pomar.

Respecto a esta cuestión, el concejal de Cs Palma, Alejandro Escriche recordó que la propia defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, puso de relieve hace pocos días las dificultades que presentan las consultas urbanísticas «diciendo textualmente que dan ganas de llorar».

«Estas dificultades podrían paliarse con una gestión eficaz de los recursos humanos de este Ayuntamiento, aumentando, por ejemplo, el personal dedicado a la información a la ciudadanía», apuntó Escriche.

Desde las filas de Vox, el líder de esta formación en el Consistorio palmesano, Fulgencio Coll, manifestó que “no es el Plan General que Palma necesita”, recordando que se ha redactado de “forma totalmente opaca, casi secreta y donde la participación ciudadana no ha existido». En este sentido, el dirigente de Vox en el Ayuntamiento de Palma criticó la propuesta municipal porque “no hace un uso racional del territorio, lo reduce de forma caprichosa y esto traerá, sin lugar a dudas, la especulación del terreno con una grave repercusión en el precio final de la vivienda”.

“No humaniza la ciudad, ni conseguirá una movilidad sostenible”, indicó Coll, que lamentó que el nuevo plan urbanístico “no resuelva el gravísimo problema de falta de viviendas, especialmente las sociales y las de protección oficial, esas que prometieron a miles, tanto el Govern balear, como este Consistorio”.