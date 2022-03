Ocho derrotas en los diez últimos partidos, seis puntos sumados sobre 30 posibles. Los números no engañan y confirman al Mallorca como uno de los serios candidatos al descenso a Segunda División. De momento el equipo no ha caído todavía en una de las tres últimas plazas, pero el viernes podría suceder por primera vez si el Cádiz le gana al Atlético de Madrid en el Wanda. Además, el próximo partido de los mallorquinistas no puede ser más complicado: el lunes ante el Real Madrid en Son Moix.

A todo esto, aunque la preocupación entre la afición es absoluta, la propiedad no parece inmutarse. A pesar de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, no se ha producido ninguna reacción, ninguna declaración institucional, y ha habido motivos suficientes: el Mallorca fue objeto de una campaña nacional cuando el penalty de Ledesma. El club guardó silencio; a Galarreta lo enviaron al quirófano en una jugada que a su agresor no le ha supuesto ni un partido de sanción. El club guardó silencio; al entrenador lo expulsaron y lo sancionaron con dos encuentros por una jugada en la que se limitó a pedir tarjeta amarilla sin faltar a nadie (esta misma jornada hemos visto a Bordalás protestando de forma airada y ni siquiera le han amonestado). El club guardó silencio; Consell y Ayuntamiento de Palma le denegaron la licencia para construir la residencia de jugadores en Son Bibiloni. El club guardó silencio; el equipo sumó el domingo su cuarta derrota consecutiva y está a dos puntos del descenso. El club ha guardado silencio.

No se prevé que pase nada durante esta semana. El equipo tuvo ayer jornada de descanso y hoy volverá a la actividad. Toca preparar el partido ante el Real Madrid, al que hace dos años se venció 1-0 en Son Moix con gol de Lago Júnior, aunque las circunstancias son radicalmente diferente. Los blancos llegan ahora líderes a Palma y con la necesidad de ganar para mantener su distancia sobre el segundo clasificado, el Sevilla, que es ahora de ocho puntos a falta de once partidos.