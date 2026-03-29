Nunca viste Mallorca tan blanca: la nieve cubre la Serra de Tramuntana a partir de los 800 metros

Nieve intensa, viento fuerte y olas gigantes arrasan las islas. Baleares enfrenta un temporal histórico que está sorprendiendo a todos sus habitantes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado nevadas por encima de los 800 metros de altura, mientras los vientos fuertes superan los 100 km/h en zonas como Capdepera (Mallorca). Lo que parecía un fin de semana normal se ha convertido en un caos meteorológico sin precedentes en el archipiélago balear.

En apenas seis horas, las precipitaciones intensas han sido impresionantes: 38 litros por metro cuadrado en el Puerto de Sóller, 31 en Lluc, 30 en la Serra d’Alfàbia y 24 en Son Tortella. Estas zonas, situadas en la Serra de Tramuntana, han quedado parcialmente cubiertas de nieve, creando un espectáculo blanco y casi irreal. Las rachas de viento más fuertes se han registrado en el faro de Capdepera, alcanzando 102 km/h, mientras que el aeropuerto de Menorca registró 85 km/h, la Serra d’Alfàbia 79 km/h, Es Mercadal 72 km/h, el Puerto de Sóller 65 km/h y el aeropuerto de Palma 63 km/h.

Ante la magnitud del temporal en Baleares, Emergencias 112 ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros, con olas gigantes de hasta 12 metros y vientos de hasta 90 km/h en Mallorca y Menorca. Además, se ha decretado alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda Mallorca y Menorca. La Aemet advierte que el temporal continuará durante el domingo, ampliando las alertas: las Pitiusas y el sur de Mallorca estarán en aviso amarillo, mientras que el resto de Mallorca y Menorca estarán en alerta naranja, con olas de 5 a 12 metros y vientos de hasta 90 km/h.

La Serra de Tramuntana, el norte de Mallorca y Menorca se encuentran cubiertos por la nieve, mientras las rachas de viento azotan sin piedad las montañas y el litoral. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora, creando ríos de agua y nieve que complican la movilidad. Los habitantes han compartido imágenes de carreteras cubiertas de nieve y árboles caídos, mientras los servicios de emergencias trabajan sin descanso. Las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución ante el viento fuerte y el oleaje extremo.

El mar no se queda atrás: se esperan olas gigantes de hasta 12 metros en el norte y nordeste de Mallorca y en Menorca, mientras que en el resto de las islas, el oleaje rondará de 3 a 7 metros, con riesgo de inundaciones en zonas costeras bajas. Este temporal histórico en Baleares convierte a las islas en un escenario casi apocalíptico, donde la nieve, el viento y las olas extremas se combinan para crear imágenes inéditas. Los meteorólogos advierten que es uno de los temporales más intensos de los últimos años y recomiendan a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad.