Los nuevos autobuses de la EMT de Palma no cuentan con cinturón de seguridad para personas en silla de ruedas, que se las ven y se las desean para no perder el equilibrio agarrados como pueden a los flamantes vehículos de energías renovables incorporados el último año a la flota del transporte público palmesano, de la empresa presidida por el concejal socialista de Movilidad, Francesc Dalmau.

Este problema es bien conocido por este regidor, con quien se mostró muy crítico Jesús Álvarez, vecino de Palma con movilidad reducida, en el último pleno ordinario de la legislatura celebrado esta semana por el Ayuntamiento de Palma.

De hecho, Álvarez exhibió un cinturón de seguridad durante su intervención y reprochó al edil Dalmau que no le haya recibido ni concertado la reunión que solicitó el 15 de diciembre para abordar los problemas que tienen todos los usuarios del transporte público de la ciudad en su misma situación.

«Seguimos en la mismas y los autobuses nuevos dan pena. Han comprado unos vehículos que no valen ni para estar escondidos y no sé a qué esperan para poner esto en un autobús», afirmó Álvarez exhibiendo el cinturón de seguridad. «Si ustedes tuvieran un familiar, hijo o hija en silla de ruedas, ¿qué harían? Contéstenos a ver si nos da una solución».

También este vecino palmesano tuvo palabras para el concejal socialista sin área de gobierno Daniel Oliveira. «Ya que usted dice que sale a la calle a escuchar al ciudadano. Usted me vio el sábado en Son Gotleu. Yo le dije lo mismo: vamos a ir a montarnos a uno de estos autobuses y a comprobar esto que estoy denunciando. Me saludó y bien que corrió para no escucharme. Si usted es un concejal del equipo de gobierno, por qué no se paró a escuchar a un ciudadano, tanto que dice que está a pie de calle todos los días. ¿Qué hace un PSOE que nos tiene a los discapacitados como un cero a la izquierda. ¿Han visitado a las asociaciones para que les digan cómo están con el transporte público? La verdad es que Palma está hecha asco. Dimitan ya y lárguense por favor», concluyó Álvarez, arrancando una cerrada ovación del público presente en el salón de plenos.