El nuevo fracaso de Larin

Cyle Larin va cuesta abajo y sin frenos. No fue titular con su selección en el partido que disputó el pasado sábado ante Ucrania y anoche, a pesar de aparecer en el once inicial ante Costa de Marfil, sólo aguantó en el campo 62 minutos antes de ser sustituido por su mala actuación. El delantero del Mallorca no parece levantar cabeza y poco a poco ha ido perdiendo su puesto de titular en el equipo canadiense, que ganó el trofeo que había organizado pese a caer en los penaltis. Canadá está clasificada de oficio para el próximo Mundial al ser uno de los países organizadores.

A Larin le ha salido una competencia inesperada en la selección, ya que ha irrumpido con fuerza el joven Promise David, jugador del Royale Union belga que ha sido una de las sorpresas de la temporada tras llegar a la Liga belga procedente del Nomme Kajku estonio. Promise David marcó ante Ucrania jugando como delantero centro, lo que desplazó la gran estrella de Canadá, Jonathan David, a la media punta.

Ayer ante Costa de Marfil, en un partido disputado en Toronto, el seleccionador canadiense, el estadounidense Jesse March, prescindió de sus titulares habituales y jugó arriba con la «unidad B», con Larin como jugador más adelantado, ejerciendo incluso como capitán, pero el equipo nacional no pudo con Camerún, que tuvo en el ex-futbolista del Barcelona Kessie a su elemento defensivo más importante, y el partido acabó con empate a cero. Luego, en el lanzamiento de penaltis, se impusieron los costamarfileños. Larin fue sustituido a los 62 minutos por el delantero del Minnesota United Tanitoluwa Oluwaseyi.

Cyle Larin gets the start and the captaincy for Canada’s game can Ivory Coast tomorrow.

Every game for these Canadian strikers is crucial for making the squad 2026. A very competitive position for Canada right now#CanMNT

🇨🇦 🇨🇮

pic.twitter.com/tjh6KP9M4E

— RGF (@rgfray1) June 9, 2025