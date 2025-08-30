Nueve heridos en un fuerte choque frontal entre una furgoneta y un autobús del TIB en Porto Cristo

Grave accidente de tráfico en la localidad de Porto Cristo, perteneciente al municipio de Manacor (Mallorca). Un fuerte choque frontal entre una furgoneta y un autobús del TIB ha dejado un total de nueve heridos, tres de ellos en estado grave.

El suceso ha tenido lugar a las 09:40 horas de este sábado en el kilómetro 14 de la Ma-4014, la carretera de conecta Porto Cristo con Cala Mendia. Los coches siniestrados son una furgoneta Ford Tourneo de color azul y el autobús. Un Mitsubishi Colt de color blanco también se ha visto afectado, aunque en menor medida.

Para atender a los afectados, el 061 ha desplegado hasta siete ambulancias y ha activado el protocolo de triaje para los heridos. Hasta el lugar también se han desplazado tres dotaciones de bomberos del Parque de Manacor, quienes han tenido que liberar al conductor de la furgoneta, atrapado en el deformado vehículo.

Los heridos han sido trasladados a los hospitales de Manacor y Llevant.

Tras la llegada de los equipos de emergencia, la carretera ha quedado totalmente cerrada al tráfico en ambos sentidos. Agentes de la Guardia Civil han tenido que regular la circulación en la zona y ya se han hecho cargo de la investigación de este accidente en Porto Cristo.