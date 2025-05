¡No va más!

Otro escándalo más. Sí, ya lo he comentado varias veces y no hace falta ser adivino para acertar. El PSOE, Sánchez, actúa como una organización criminal, como lo hace la mafia y, lógicamente, la Policía, en este caso la Guardia Civil, son el enemigo a batir, así como los jueces y fiscales. Claro que en España, cuando se trata de la Fiscalía, es un aliado más, salvando las excepciones que supongo las habrá, aunque cuando el fiscal general del Estado está imputado y cuando tenemos que Sánchez apuntó «de quién depende la Fiscalía… pues eso», la situación se torna bastante dudosa y vergonzosa.

El escándalo por ponerle adjetivo es la noticia facilitada por el medio El Confidencial, que muestra cómo una fontanera del PSOE, Leire Díez Castro, contacta con un fugado de la justicia, Hamlyn, implicado en la trama de hidrocarburos, y conspira para que desvele supuestos casos, delitos, que supuestamente haya cometido el coronel Balas, jefe de la UCO, para desacreditarlo e inhabilitarlo por las investigaciones que lleva a cabo contra el PSOE, contra Ábalos, la esposa del presidente, el hermano de éste, etc.

La conversación es suficientemente clara para determinar que esto es lo que hace la mafia, una organización criminal para eliminar a sus enemigos, que son la Policía y la justicia. Dicen en el PSOE que esta Leire no es del PSOE, no está en nómina del partido, como si eso fuera definitorio para descartar la rotunda relación con aquel y, lógicamente, con los implicados en los casos de corrupción; y ahí está la foto de Sánchez y Ábalos con ella fotografiada y lógicamente utilizada como un eslabón más de esta organización delictiva que es el PSOE.

El Ministerio Fiscal podría iniciar una investigación por su cuenta, sin necesidad de una denuncia previa, ya que conoce de la existencia de un delito, y el Ministerio Fiscal está obligado a defender la legalidad y el interés público; pero claro, como he reseñado anteriormente, ni está ni se le espera.

Ya no voy a preguntarme qué tiene que ocurrir en España para que este Gobierno rotundamente corrupto, autócrata, delictivo, caiga de inmediato, pues estoy convencido de que da igual lo que ocurra, que no se van a asumir ningún tipo de responsabilidades políticas. Sánchez, aferrado al poder, y pienso que el único escenario que podría hacerlo caer es si el presidente es imputado, circunstancia que es absolutamente previsible, pues en el fondo es el principal responsable de todo lo que está sucediendo.

La historia suele repetirse y resulta interesante recordar una conversación de Largo Caballero, causante de la guerra civil, y se lamentaba de que su derrota había sido por no contar, por ignorar la decisiva intervención de la Guardia Civil en su resolución. Al alcanzar por primera vez el PSOE, en 1982, el Gobierno, dijo que «había descubierto a la Guardia Civil», como si no la conocieran, hipócrita frase, pues al tiempo el que fue ministro del Interior, Belloch quiso liquidarla, además de poner al delincuente Roldán al frente.

Nos utilizaron para terminar con ETA, pero nos traicionaron posteriormente y por muchas lisonjas que nos hagan, es una rotunda hipocresía, pues desde el primer Gobierno de Sánchez nos han atacado, nos han quitado competencias en favor de los nacionalistas, no han tocado la equiparación salarial con las policías autonómicas, no aumentan la plantilla como es necesario para ejercer óptimamente nuestra función, han fulminado a excelentes profesionales porque no se doblegaban a sus ignominiosas peticiones y ahora la atacan cuando únicamente cumplen con su obligación de perseguir el delito porque ellos son los delincuentes.

En definitiva, el verdadero problema de esta España, su verdadera enfermedad, no son los nacionalistas, que también, es un partido llamado Partido Socialista Obrero Español, es Sánchez, y la única cura posible es su catarsis, es su reducción a la mínima expresión, es más, su desaparición política para que esta nación llamada España pueda sobrevivir y resurgir.

«Ya no tiene nada que ver con la moral, ni tampoco se trata de una patología que pueda curarse, sino que es una parte estructural del sistema y puede resultar explosiva» (Antonio Negri).