El conseller en funciones de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, se ha mostrado este viernes «orgulloso» de que se le critique «por decir que 90.000 plazas más no son necesarias».

En la rueda de prensa para analizar los datos de afiliación y paro, Negueruela se ha referido a las críticas a su gestión por parte de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) y la patronal del alquiler turístico Habtur y ha señalado que son «legítimas» y las ha situado más que como una crítica a la gestión, como un intento de «marcar posiciones» con el próximo Govern.

El todavía responsable de Turismo ha rechazado hablar de «deslealtad» y ha reivindicado el trabajo conjunto con el sector, primero con medidas de protección en el contexto de la pandemia y, más tarde, para la distribución de la riqueza. En todo caso, ha añadido que «según qué calificativos sobran».

Respecto al hecho de que las patronales hayan criticado medidas del Govern como ideológicas, Negueruela ha insistido en que no existen medidas que no sean ideológicas. «Cuando alguien pide que no haya ideología lo está haciendo desde la ideología, igual que cuando alguien pide que no haya intervencionismo, lo que quiere es hacer lo que le da la gana», ha manifestado.

Negueruela ha aprovechado para añadir que han sido precisamente las medidas ideológicas las que han permitido alcanzar el pleno empleo antes de que comience la temporada alta igual que han permitido proteger a los trabajadores, recoge la agencia Europa Press.

«Entiendo que se está exigiendo al próximo Govern más plazas para generar más especulación en el mercado de la vivienda. El próximo Ejecutivo podrá hacerlo, pero habrá que decirle que no es bueno. Estoy orgulloso de decir que no se necesitan 90.000 plazas más porque irían a los meses centrales de verano. ¿Si ya tenemos pleno empleo, para qué queremos más plazas?», ha concluido.